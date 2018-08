Redditi - Bongiorno la più ricca nel governo. Di Maio dichiara anche 88 euro del padre

Governo - i Redditi dei membri dell'esecutivo/ Classifica - chi guadagna di più? Bongiorno in vetta - Di Maio... : Governo , i redditi dei membri dell'esecutivo di Giuseppe Conte: Giulia Bongiorno supera tutti, Di Maio allega i dati della famiglia, mentre Fraccaro...(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 10:42:00 GMT)

I Redditi della squadra di governo : Bongiorno prima in classifica : Sul sito del governo sono riportate le dichiarazioni dei redditi degli esponenti dei dell'esecutivo. Finora ad aver comunicato i dati sono solo alcuni. Tra questi anche il ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno. L'avvocatessa vince di gran lunga la classifica con 3.834.594 euro. Ultimo nella classifica, come riporta Libero, il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia, Riccardo Fraccaro.Secondo si piazza invece ...