Recensione Nokia 7 Plus dopo 2 mesi di utilizzo : Non ha rivali sotto i 300 euro : Recensione e Video Recensione del Nokia 7 Plus. Mi è piaciuto tantissimo e dopo due mesi di utilizzo non voglio venderlo!!! Recensione Nokia 7 Plus dopo 2 mesi di utilizzo: Non ha rivali sotto i 300 euro Nokia 7 Plus è finalmente lo smartphone medio gamma che tutti stavamo aspettando. dopo due mesi di utilizzo […]

Recensione Nokia 8 Sirocco : bellissimo e compatto ma arriva un po’ in ritardo : Abbiamo provato il Nokia 8 Sirocco e ci è sembrato stupendo, anche se non può reggere il confronto con gli ultimi top di gamma, a causa del suo ritardo nella commercializzazione e perché pecca in qualche dettaglio. L'articolo Recensione Nokia 8 Sirocco: bellissimo e compatto ma arriva un po’ in ritardo proviene da TuttoAndroid.

Recensione di Nokia 8110 4G : ritorno al passato : La Nokia, dopo il nostalgico remake del 3310 in questo 2018, si è riproposta una nuova sfida: rilanciare l’iconico modello 8810, ovviamente in chiave moderna. Il telefono con la silhouette “a banana”, tastiera fisica a scomparsa e slider (la copertura a scorrimento) per rispondere o rifiutare una chiamata potrebbe ritornare tra le vostre mani, magari come telefono riserva “da combattimento”. Scopriamo se vale ...

Nokia 8 Sirocco Recensione : la bellezza non è tutto : ... 6 GB Memoria interna: 128 GB Chipset: Qualcomm Snapdragon 835 Numero di core: 8 Connettività: HSPA, LTE, NFC, Bluetooth Giudizio complessivo Se l'anno 2017 ha segnato il ritorno di Nokia nel mondo ...