Rain Dove | Sono stata io a diffondere gli sms di Asia su Bennet L' ho fatto e lo

huffingtonpost

: «Asia ha commesso uno stupro! Stava mentendo al mondo». E pubblica l'ultimo messaggio della Argento, furibonda per… - VanityFairIt : «Asia ha commesso uno stupro! Stava mentendo al mondo». E pubblica l'ultimo messaggio della Argento, furibonda per… - Corriere : Bennet: gli sms di Asia Argento svelati dalla compagna di Rose McGowan - SkyTG24 : Asia Argento, modella rivela: 'Ho svelato io gli sms su Bennett' -

(Di lunedì 27 agosto 2018) Sarebbe, la compagna di Rose McGowan, la misteriosa fonte degli sms scambiati conArgento in cui l'attrice italiana avrebbe confermato di aversesso con l'altra minorenne Jimmyt. "L'hoe lo rifarei", afferma, una modella che non si identifica con nessun genere sessuale. E rivela, in una serie di messaggi su Twitter, di esser andata alla polizia perché con quei messaggiavrebbe commesso un reato. Jimmy all'epoca aveva 17 anni e l'età del consenso nello stato della California è di 18. Gli smsstati pubblicati sul sito di gossip Tmz."Ho tradito la sua fiducia andando alla polizia. Pesantemente. Mi sento in colpa per questo. Vederla perdere il suo show. Ma penso anche che: la giustizia debba prevalere", scrive, che sempre su Twitter nega di aver inviato i messaggi a Tmz, o quantomeno di non averlo...