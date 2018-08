Raganello | la piccola Chiara sta meglio | i medici del Bambin Gesù sciolgono la prognosi

Raganello - la piccola Chiara abbraccia la sorellina. La lettera ai genitori morti : Le due sorelle sopravvissute alla piena del torrente si ritrovano all’ospedale Gemelli di Roma. La lettera della grande, 11 anni, a mamma e e papà morti tra le acque. Gli psicologi al lavoro per aiutarle: «Un’emozione vederle abbraccia te»

Raganello - la piccola Chiara si è svegliata : l'annuncio al funerale dei genitori : QUALIANO - È il giorno del dolore per la città di Qualiano, dove risiedevano Antonio Santopaolo e Carmen Tammaro, i coniugi morti nella tragedia del Raganello . Quasi mille le persone giunte nella ...

Calabria - tragedia nelle Gole del Raganello : sedata la piccola Chiara - prognosi riservata : Un’insufficienza respiratoria acuta da inalazione di acqua fangosa. E’ ventilata artificialmente in sedazione profonda. La prognosi resta riservata . Sono queste le condizioni di salute della piccola Chiara , 9 anni, vittima ieri con la sua famiglia della piena del Raganello nel Parco nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza, dove a causa del maltempo, una piena ha travolto degli escursionisti che stavano visitando il canyon. La ...

Gole del Raganello - le foto del salvataggio della piccola Chiara : In gravi condizioni ma viva. La piccola Chiara ha appena 8 anni ed è una dei sopravvissuti alla tragedia delle Gole del Raganello , dove la piena del torrente ha travolto gli escursionisti che si ...

Chiara - bimba ritrovata ferita accanto a cadavere nelle Gole del Raganello. Il soccorritore : "Ce la farai - piccola" : È stata trovata vicino a un cadavere, Chiara, la bambina di 8 anni salvata ieri dopo l'onda che ha investito un gruppo di escursionisti nelle Gole del Raganello. A riferirlo è stato il dirigente medico dell'elisoccorso regionale Calabria Pasquale Gagliardi, che l'ha tratta in salvo: "Era semicosciente ma in evidente stato di choc. L'abbiamo trovata accanto ad un cadavere e da quello che ho saputo in seguito, quasi certamente i ...