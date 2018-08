Quota 100 | chi favorirebbe davvero la riforma promessa da Lega e M5S?

Pensioni anticipate - Quota 100 parziale a età fisse 64-65 anni e uscita precoci con 42 : E' decisamente complicato finanziare la riforma delle Pensioni con le promesse di uscita anticipata a quota 100 e a quota 41 dei precoci ipotizzate dal Governo e dai partiti di maggioranza, il M5S e la Lega di Matteo Salvini. Ad oggi, infatti, il superamento della legge Fornero rimane in alto mare e, nonostante le ipotesi che si stanno facendo in queste settimane di riforma delle Pensioni, una delle uniche misure che certamente Di Maio e Salvini ...

Quota 100 : età e modulazione escludono molti lavoratori dalla quiescenza : Da qualche giorno su Quota 100 è spuntata una nuova ipotesi, una versione modulabile su cui si è al lavoro il governo in vista del ritorno alle attivita' post vacanze [VIDEO] e in proiezione sugli atti a cui sara' chiamato a partire da settembre. Si tratta in pratica di cercare soluzioni per rendere reale la riforma delle Pensioni che adesso è solo una ipotesi. La prima misura è proprio Quota 100, soluzione che sembra essere quella con le ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Cosmed critica su Quota 100 e il taglio degli assegni d'oro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 27 agosto. Cosmed critica su Quota 100 e il taglio degli assegni d'oro. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 - necessaria "massima elasticità" (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 26 agosto. Per Quota 100 dovrà esserci elasticità, dice Fabio Fortuna. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

Quiescenza - per la Fornero Quota 100 si può fare - Damiano invece chiede chiarezza : Elsa Fornero, intervistata recentemente da 'Radio Cusano Campus' è tornata a parlare della riforma delle pensioni [VIDEO] soffermandosi soprattutto sulle intenzioni del Governo. L’ex ministro del lavoro si è detta in parte favorevole alla quota 100 o quanto meno non ha messo i bastoni tra le ruote al nuovo Governo, pur dicendosi perplessa sul reperimento delle risorse. Ma non solo, anche Cesare Damiano è nuovamente intervenuto per chiedere ...

Pensioni - Salvini : ‘Via la legge Fornero - io non mollo’ - attese Quota 100 e Opzione donna : Alle prese con scontri e polemiche sulle politiche per l’immigrazione e in questi giorni, in particolare, sulla nave Diciotti ancora ferma a Catania, il ministro dell’Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, non rinuncia a dire la sua sulle politiche economiche del governo e continua a promettere modifiche alla tanto contestata riforma delle Pensioni targata Fornero oltre che la riduzione della pressione fiscale e la rottamazione delle ...

Paletti e vincoli su Quota 100 : dai requisiti alle risorse - pochi potranno centrarla : Il Governo prosegue dritto per la sua strada e le ultime dichiarazioni dei leader di Movimento 5 Stelle e Lega, cioè Di Maio e Salvini, confermano il trend. quota 100 con ogni probabilita' finira' in manovra finanziaria e gia' il prossimo 27 settembre con la nota di aggiornamento del DEF, si capira' come potrebbe nascere la misura. Il nodo risorse è sempre quello che tiene in attesa la nascita della misura con l’Esecutivo impegnato su due ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Fornero : Quota 100 - non ci sono 5 miliardi per finanziarla (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 25 agosto. Quota 100, le parole di Elsa Fornero sulle coperture del provvedimento. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

Riforma pensioni 2018/ Quota 100 flessibile a spese delle imprese (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Quota 100 flessibile a spese delle imprese. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 24 agosto

Pensioni in LdiB2019 : nuova ipotesi Quota 100 modulare - mentre persiste il rischio spread : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 24 agosto 2018 vedono emergere una nuova ipotesi di rimodulazione della quota 100, il meccanismo di pensionamento anticipato in arrivo all'interno della legge di bilancio 2019 [VIDEO] che dovrebbe consentire la quiescenza attraverso l'unione dell'eta' anagrafica e dell'anzianita' contributiva. Nel frattempo continua però a crescere anche la preoccupazione sull'andamento dei conti pubblici, dopo che ...

Pensioni - con la 'Quota 100 modulabile' qualcuno dovrà aspettare : Arriva una nuova ipotesi sullo strumento previdenziale con cui il Governo intende superare la Legge Fornero: nel caso in cui...

Pensioni : dubbi e vincoli su precoci e Quota 100 allontanano la quiescenza : Sara' il mese di settembre quello in cui le ipotesi e le indiscrezioni circa la riforma previdenziale inizieranno a diventare fatti concreti. Infatti, tutto il Lavoro dell'Esecutivo in materia previdenziale è stato posticipato a dopo la pausa estiva, quando inizieranno i lavori sulla Legge di Bilancio che sara' il contenitore dove inserire il pacchetto di provvedimenti sulle Pensioni. Ad oggi, però, le notizie non appaiono certo confortanti ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 - ma non per tutti : il Governo ci sta pensando (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 24 agosto. Quota 100, ma non per tutti: il Governo ci sta pensando. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali