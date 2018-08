Quella vacanza tra pesca | birra e stoccate al giudice che lo indaga

ilgiornale

(Di lunedì 27 agosto 2018) Roma Incassa la solidarietà dei suoi sostenitori sui social,dei leghisti presenti a Pinzolo e anchedegli alleati di centrodestra che per un giorno mettono da parte la ruggine delle ultime settimane e si stringono attorno a lui. Non manca la certificazione di una vicinanza governativa che arriva da Luigi Di Maio ("la decisione sulla Diciotti è stata condivisa"). E addirittura c'è chi come Gianni Alemanno con il suo Movimento per la Sovranità denuncia i pm per attentato ai diritti politici e chi come il leghista Andrea Amata si dichiara "correo del ministro Salvini qualora venisse incriminato per i fatti della Diciotti".Matteo Salvini, il giorno dopo l'epilogo del caso della nave ferma per alcuni giorni al porto di Catania, si concede un parziale riposo. Sui social - nella giornata di ieri festeggia il superamento dei tre milioni di sostenitori su Facebook - pubblica una ...