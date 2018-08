“Quel dettaglio davvero inquietante” Attaccata sui social | la risposta di Nadia è da

caffeinamagazine

(Di lunedì 27 agosto 2018) Chi c’è dietro ai post diToffa? Nei giorni scorsi un mistero ha tranciato le non quiete acque deiitaliani: un presunto (quanto inopportuno) ghost rider dietro alle dolci condivisioni di affetto della Iena. Tutto questo quando, almeno secondo le ultime notizie,Toffa si è messa il tumore alle spalle e sta per tornare in tv: da settembre tornerà alla coduzione delle Iene, il programma che l’ha fatta conoscere al grande pubblico e procurato uno stuolo di fan che le hanno fatto sentire tutto il loro affetto durante i mesi difficili della malattia. Ma negli ultimi giorni la Toffa è al centro di una polemica partita dal suo account Instagram, ispirata da unnelle foto da alcuni definito “inquietante”.Toffa sta decisamente meglio, e lo testimoniano le numerose foto pubblicate durante l’estate sul suo account Instagram, dove ...