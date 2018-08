Quanto ha guadagnato davvero la Roma dalle cessioni di Strootman e degli altri big : La Roma vende un altro pezzo pregiato della rosa e saluta Kevin Strootman . Il giocatore olandese lascia a malincuore i compagni di Trigoria per il trasferimento in Francia, al Marsiglia, alla corte ...

Quanto ha guadagnato davvero la Roma dalle cessioni di Strootman e degli altri big : La Roma vende un altro pezzo pregiato della rosa e saluta Kevin Strootman. Il giocatore olandese lascia a malincuore i compagni di Trigoria per il trasferimento in Francia, al Marsiglia, alla corte dell'ex allenatore giallorosso Rudi Garcia. Nell'ultima operazione di mercato, Monchi ha scatenato il malcontento dei tifosi della Roma che, sui social, non hanno lesinato critiche furiose nei confronti del direttore sportivo. Una cessione ...

Tour de France – Incasso super per il Team Sky : ecco Quanto hanno guadagnato i team alla Grande Boucle [FOTO] : Incassi da favola per il team Sky al Tour de France: i guadagni delle squadre che hanno partecipato all’edizione 2018 della Grande Boucle E’ terminata domenica l’edizione 2018 del Tour de France: Geraint Thomas ha sfilato in giallo a Parigi, al fianco del suo compagno di squadra Chris Froome, terzo classificato. Ottimo secondo posto per Tom Dumoulin, che si è piazzato in mezzo ai due uomini Sky. Niente da fare invece per ...