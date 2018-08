Pula | si ribalta giostra per bambini al luna park | almeno dieci feriti

fanpage

: Si ribalta giostra, feriti 10 bambini. 'Carosello' sequestrato a Pula, indagano i carabinieri #ANSA - AnsaSardegna : Si ribalta giostra, feriti 10 bambini. 'Carosello' sequestrato a Pula, indagano i carabinieri #ANSA - ClaudioANSA : 2018-08-27 12:39 ++ Si ribalta giostra in Sardegna, 10 bambini feriti ++ Non sono gravi. 'Carosello' sequestrato a Pula, indagano i Cc - VistanetCA : #Pula: si ribalta la giostra di un Luna Park. 10 ragazzini feriti -

(Di lunedì 27 agosto 2018) Paura a, in provincia di Cagliari, dove unasi èta per cause ancora in via di accertamento travolgendo una decina di minori che stavano giocando e che sono rimasti. In corso indagini per capire la dinamica di una tragedia sfiorata.