Pronostici Playoff Champions League 28 Agosto 2018

Pronostici Playoff Champions League 22 Agosto 2018 : Seconda giornata di preliminari per il nuovo formato della Uefa Champions League. Tre sole le gare in programma, ma tutte assolutamente da tenere sott’occhio visto il valore quasi paritetico dei ventidue in campo. E se da una parte per Ajax e Dinamo Kiev parla (anche) la storia, per il Mol Vidi e lo Young Boys potrebbe essere un appuntamento con la storia (o quasi)! Ajax-Dinamo Kiev, andata Playoff Champions League, 22-8-2018 La gara più ...

Pronostici Playoff Champions League 21 Agosto 2018 : Martedi 21 Agosto 2018, si apriranno le danze delle finali dei Playoff di Champions League, valevoli per l’accesso alla fase a gironi della prossima edizione. In tale giornata si giocheranno solo 3 partite, motivo per il quale, analizzeremo al meglio i Pronostici Playoff Champions League. Pronostico Bate-Psv 21-08-2018 Sfida molto interessante fra queste due squadre che arrivano a tale partita con un buon rendimento ed in pieno gioco ...

Pronostici Playoff Champions League 14 Agosto 2018 : Martedi 14 Agosto 2018, si giocheranno le partite di ritorno valevoli per i Playoff delle semifinali di Champions League. Stiamo parlando quindi di 90° minuti molto importanti visto che in palio c’è la finale. Andiamo a leggere i Pronostici Playoff Champions League. Pronostico Dinamo Kiev-Slavia Praga 14-08-2018 Dopo il pareggio di 1-1, maturato in Rep.Ceca, i padroni di casa hanno ottime chance di poter vincere la partita e superare ...

Pronostici Playoff Europa League 9 Agosto 2018 : Tante sono le partite che si giocheranno domani e che saranno valevoli per l’accesso alla finale di Europa League, con le ultime squadre che andranno a chiudere il quadro delle future partecipanti alla fase a gironi. Motivo per il quale abbiamo scelto sono le migliori e seguenti partite, per quanto riguarda i Pronostici Playoff di Europa League. Pronostico Lipsia-U Craiova 09-08-2018 Differenza di blasone abissale fra le due squadre, ...

Pronostici Playoff Champions League 7 Agosto 2018 : Martedi 7 Agosto 2018, si giocheranno la maggior parte dei Playoff di Champions League, arrivati oramai alla fase finale, visto che si giocherà l’andata della semifinale. Per questo motivo, analizziamo al meglio, i migliori Pronostici Champions League. Pronostico Fc Astana-Din.Zagabria 07-08-2018 Si prospetta una sfida molto interessante fra queste due squadre, anche se i padroni di casa, hanno maggiori chance di poter superare il ...

Pronostici Playoff Champions League 1 Agosto 2018 : Mercoledi 1 Agosto 2018, si giocheranno le restanti partite valevoli per il ritorno dei play off dei quarti di finale di Champions League. Giornata che nella quale, abbiamo maggiori e interessanti spunti, per quanto riguarda i Pronostici Champions League. Pronostico HKJ-BATE 01-08-2018 Si prospetta una sfida molto interessante in terra finlandese fra le due compagini che all’andata hanno pareggiato con un secco 0-0. Il BATE dopo il ...

Pronostici Playoff Champions League 31 Luglio 2018 : Martedi 31 Luglio 2018, la Champions League tornerà in campo con le partite di ritorno valevoli per i Playoff, arrivati ai quarti di finale. In tale giornata si giocheranno solo 3 partite, motivo per il quale, le studieremo al meglio per quanto riguarda i rispettivi Pronostici Champions League. Pronostico H.Beer Sheva-Dinamo Zagabria 31-07-2018 I padroni di casa hanno poco da chiedere a tale sfida, visto che nel match di andata giocato in ...

Pronostici Playoff Champions League 25 Luglio 2018 : Mercoledi 25 Luglio 2018, si proseguirà con i Playoff di Champions League, valevoli per l’andata dei quarti di finale e per l’accesso alla fase a gironi. Naturalmente, rispetto alla giornata di Martedi, si disputeranno meno partite, ma nonostante tutto, ci sono ottimi spunti per quanto riguarda i Pronostici Champions League. Pronostico BATE-HJK ...

Pronostici Playoff Europa League 19 Luglio 2018 : Tante sono le partite che si giocheranno Giovedi 19 Luglio e che saranno valevoli per il ritorno dei Playoff di Europa League, arrivati agli ottavi di finale. Motivo per il quale, siamo andati ad estrapolare le migliori partite per quanto riguarda i Pronostici Playoff Europa League. Pronostico Dinamo Minsk-Derry City 19-07-2018 Si prospetta una sfida di ritorno molto complicata per gli ospiti irlandesi che all’andata hanno perso in ...

Pronostici Playoff Europa League 17 Luglio 2018 : Martedi 17 Luglio 2018, si giocheranno le partite di ritorno valevoli per i Playoff di Europa League, arrivati agli ottavi di finale. Anche se abbiamo solo poche partite da analizzare , andiamo a leggere insieme i migliori Pronostici Playoff Europa League. Pronostico Levski-Vaduz 17-07-2018 Partita dall’esito incerto per queste due squadre, che si giocheranno l’accesso alla seconda fase, proprio in questi ultimi 90 minuti. ...