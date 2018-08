PRIMA TERAPIA ANTITUMORE CON CELLULE PAZIENTE “UNA SVOLTA” Car-T | terapia costosa e

Tumori : da Ue ok a PRIMA TERAPIA cellulare CAR-T : La Commissione europea ha approvato la prima terapia cellulare CAR-T per due tipi di tumore: leucemia linfoblastica acuta a cellule B e linfoma diffuso a grandi cellule B, nei pazienti pediatrici e nei giovani adulti fino ai 25 anni d'eta'. Lo ha annunciato Novartis in una nota. La terapia innovativa si chiama tisagenlecleucel ed è stata sviluppata in collaborazione con l'Università della Pennsylvania. ...

Terapia di coppia : perché tutti dovrebbero provarla PRIMA di separarsi : Ah l’amore. Gli occhi negli occhi, gli sguardi sognanti, le farfalle nello stomaco, la voglia di sentirsi sempre al massimo della bellezza per piacere all’altro. tutti sintomi che ci parlano della fase dell’innamoramento che in realtà è molto diversa dall’amore vero e proprio. Durante l’innamoramento il sentimento cresce dentro di noi fino a diventare particolarmente monotematici. Le nostre emozioni dipendono quasi esclusivamente dalla ...

Temptation Island - Georgette Polizzi torna a parlare della malattia : inizierò la PRIMA terapia : L'ex concorrente di Temptation Island Georgette Polizzi deve tornare in ospedale per sottoporsi alla prima terapia dopo aver scoperto di essere malata di sclerosi multipla. È proprio l'ex protagonista ...

Georgette Polizzi torna in ospedale : “Inizio la PRIMA terapia” : Georgette Polizzi torna in ospedale Da qualche mese la vita di Georgette Polizzi è stata stravolta completamente. prima ha pubblicato sui social network alcune foto che hanno fatto preoccupare tutti i fan, poi la triste verità: l’ex protagonista di Temptation Island ha scoperto di avere la sclerosi multipla. Chi la segue da tempo sa che […] L'articolo Georgette Polizzi torna in ospedale: “Inizio la prima terapia” proviene ...