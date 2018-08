: Premier Rama:Italia lasciata sola da Ue - SRapis16 : Premier Rama:Italia lasciata sola da Ue - CyberNewsH24 : #Premier Rama:Italia lasciata sola da Ue - TelevideoRai101 : Premier Rama:Italia lasciata sola da Ue -

"L'è stato il Paese più accogliente d'Europa negli ultimi 30 anni, ma è stata" ora"noi siamo intervenuti sperando che l'Europa faccia qualcosa di concreto per risolvere il problema". Così ilalbanese Ediospite di 'Telenord' a Genova spiega perchè Tirana ha accolto alcuni profughi della nave Diciotti. "Un Paese da solo non può farcela. E' deludente vedere come si fanno le riunioni e i summit, ma alla fine per l'e la Grecia c'è sempre poco rispetto", ha dettp.(Di martedì 28 agosto 2018)