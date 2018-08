Premier League 3a giornata | risultati e classifica

Probabili formazioni/ Manchester United Tottenham : quote - le ultime novità live (Premier League) : Probabili formazioni Manchester United Tottenham: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti a Old Trafford. Sia José Mourinho che Mauricio Pochettino hanno qualche assente(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 11:12:00 GMT)

Premier League - terza vittoria consecutiva per il Chelsea : 2-1 al Newcastle : È una Premier League 'all'italianà visto che a guidarla a punteggio pieno, assieme al Liverpool di Salah e Alisson, sono il Chelsea di Maurizio Sarri e il sorprendente Watford della famiglia Pozzo. I ...

Pronostico Manchester United vs Tottenham Hotspur - Premier League 27-8-2018 : England Premier League 2018-2019, 3^ giornata, analisi, probabili formazioni e Pronostico di Manchester United-Tottenham Hotspur, lunedì 27 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Manchester United-Tottenham Hotspur, lunedì 27 agosto. Il Mondat Night propone una grande partita all’Old Tafford tra due club separati da tre punti in classifica. Analisi, probabili formazioni e Pronostico del match. Come arrivano Manchester United ...

Pronostico Newcastle vs Chelsea - Premier League 26-8-2018 : England Premier League 2018-2019, 3^ giornata, analisi, probabili formazioni e Pronostico di Newcastle-Chelsea, domenica 26 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Newcastle-Chelsea, domenica 26 agosto. La Premier League propone un grande match tra due manager che nelle passate stagioni hanno guidato il Napoli. Analisi, probabili formazioni e Pronostico del match. Come arrivano Newcastle e Chelsea? Il Newcastle di Rafa Benitez è ...

Premier League - l'Arsenal abbatte il West Ham con un super tris : Nella ripresa i Gunners partono subito forte e dopo aver creato diverse occasioni riescono a ribaltare definitivamente la partita con la rete del campione del mondo Lacazette , arrivata al 70'. Nel ...

Premier League : frenata Manchester City - prima gioia per l'Arsenal : Citizens bloccati 1-1 a Wolverhampton, i Gunners battono 3-1 il West Ham nel derby londinese all'Emirates Stadium

Premier League - rallenta il City : pari in rimonta con il Wolverhampton : Il Manchester City oggi è stato fermato oggi sul pareggio per 1-1 dal Wolverhampton Wanderers nel match che ha aperto il terzo turno della Premier League. I padroni di casa, che in questa stagione ...

Premier League - chi è Arijanet Muric : ... questo talento montenegrino arrivato al Manchester City due anni fa dovrà adesso mettere alla prova le proprie qualità nel campionato più ricco e seguito al mondo, la Premier League . Non sarebbe ...

Premier League : Wolverhampton- Manchester City 1-1. Pari beffa per Guardiola : Mastica amaro Pep Guardiola. Il suo Manchester City non ingrana la terza e si ferma in casa del Wolverhampton. Un Pari causato dalla scarsa vena realizzativa sotto porta dei Citizens e da episodi ...

Sorpresa Premier League - il Wolves ferma la corsa del Manchester City : Si è concluso un match molto importante per la giornata di Premier League, prima grande Sorpresa del campionato, il Wolves ferma sul pareggio il Manchester City, 1-1 il risultato finale. I padroni di casa passano in vantaggio al 57′ con Boly, il pareggio della squadra di Guardiola arriva al 69′ con Laporte. Stop a Sorpresa per il City, gli uomini di Guardiola a quota 7 punti, il Wolves a 2. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE ...

Premier League : la diretta gol - i risultati LIVE della terza giornata : Arsenal-West Ham LE FORMAZIONI UFFICIALI Arsenal , 4-2-3-1, : Cech, Bellerin, Mustafi, Sokratis, Monreal, Guendouzi, Xhaka, Mkhitaryan, Ramsey, Aubameyang, Iwobi West Ham , 4-3-3, : Fabianski, ...

Wolverhampton-Manchester City 1-1 : il risultato dell'anticipo di Premier League in diretta LIVE : WOLVES-MANCHESTER City 1-1 58' Boly, 68' Laporte Wolverhampton, 3-4-3,: Rui Patricio; Bennett, Coady, Boly; Doherty, Moutinho, Ruben Neves, Jonny; Helder Costa, 72' Traoré,, Raul Jimenez, Diogo Jota. ...

Wolverhampton-Manchester City 1-0 : il risultato dell'anticipo di Premier League in diretta LIVE : WOLVES-MANCHESTER City 1-0 58' Boly Wolverhampton, 3-4-3,: Rui Patricio; Bennett, Coady, Boly; Doherty, Moutinho, Ruben Neves, Jonny; Helder Costa, Raul Jimenez, Diogo Jota. All. Nuno Espirito Santo

