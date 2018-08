Post sisma | la Giunta approva la delibera per lo stato di emergenza e chiede 4 milioni di

Cascia - riapre la Riabilitazione : 40 Posti letto. Barberini : 'Prima struttura non provvisoria in cratere sisma' : Il Comune mette 70 mila euro, la Regione 32mila ← Foligno, via a Segni Barocchi Festival: ecco tutti gli eventi Potrebbe anche interessarti Economia, soffre l'artigianato e calano le imprese ...

Sisma e disagi alla viabilità - UilPoste vicina a cittadini e lavoratori. Pascarelli su privatizzazione. "Non si abdichi mai ai diritti" : ... ancora una volta, tutte le debolezze infrastrutturali di una regione che, mai come in questo momento, si trova a pagare lo scotto più drammatico di una viabilità da terzo mondo'. Così Aniello ...

Sisma - migliaia di persone hanno dormito in strada. Verifiche in corso - chiuso il viadotto del Liscione. Toma e Cavaliere sul Posto. FOTO E ... : stata una notte di angoscia e paura per i residenti nei centri prossimi al Sisma di magnitudo 5.1 che ieri ha fatto ripiombare il Molise nel terrore. A Montecilfone, ma anche a Guglionesi, Palata, ...

Verifiche su viadotto Gignano' Serpetti e Romano - studi Post sisma avevano rilevato problematiche : L'Aquila - Un viadotto in un tratto di superstrada provinciale già oggetto di attenzioni dopo il sisma del 2009, con studi che, nel 2010 e nel 2015, avevano rilevato un ammaloramento dei giunti tecnici e dei cordoli e conseguente carenza di resistenza in condizioni sismiche per circa metà dei piloni: è quello di Gignano, all'Aquila, che collega il centro città con la zona est passando sopra all'abitato. A ...

Crollo ponte Genova : i vigili del fuoco operano in uno scenario Post-sisma - le ricerche proseguiranno anche di notte : “I vigili del fuoco stanno operando seguendo il protocollo di uno scenario post-sisma con unita’ di ricerca di persone sotto le macerie, unita’ cinofile, squadre in assetto sisma e unita’ addette alle autogru per spostare le macerie“: lo ha dichiarato il prefetto Bruno Frattasi, capo del Dipartimento dei vigili del fuoco a margine della riunione del centro di coordinamento attivato a Roma in seguito al Crollo del ...

Ricostruzione Post-sisma - atti illegittimi : Regione chiamata a pagare contributi per milioni di euro : Ai cittadini che avevano i requisiti per ottenere i fondi, ma che sono stati esclusi dalla graduatoria del 2014. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello dell'ente, confermando la sentenza del Tar ...

Finanziamenti per la ricostruzione Post sisma - il Consiglio di Stato annulla gli atti della Regione : I provvedimenti definiti illegittimi, per l'assenza di criteri di priorità nell'assegnazione dei fondi. Confermata la sentenza del Tar CAMPOBASSO. ricostruzione post-sisma, con sentenze numero 4248, ...

Ecobonus e sismabonus - quando si può cedere il credito d'imPosta : L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova circolare con alcuni chiarimenti riguardanti la cessione del credito d'imposta per gli interventi di efficienza energetica e per quelli relativi all'...

Abruzzo - Ricostruzione Post sisma - Mazzocca : “Rimborsati ai Comuni oltre 700mila euro” : L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016/2017 ha rimborsato ai Comuni del cratere oltre 700.000 euro per le maggiori spese dovute al personale. Lo ha annunciato il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca, Sovrintendente all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR). Con nota del 13 luglio il Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione, Marcello D’Alberto, ha reso noto ai Comuni interessati di aver provveduto al rimborso per ...

Bonaccini - mancano risPoste sul Sisma : ANSA, - BOLOGNA, 20 LUG - "Da quasi quattro anni sono commissario straordinario per la ricostruzione post-Sisma dell'Emilia e non era mai capitato che il Governo bocciasse tutti gli emendamenti per la ...

Terremoto Centro Italia - ricostruzione Post sisma : approvate tre ordinanze : Ieri pomeriggio il Sottosegretario Regionale d’Abruzzo Mario Mazzocca, accompagnato dal Direttore Ing. D’Alberto, ha partecipato alla riunione della “Cabina di Coordinamento per la ricostruzione post sisma 2016/17” presso gli Uffici del Commissario Straordinario di Palazzo Chigi a Roma. Nel corso della seduta sono stati approvati tre importanti provvedimenti: 1) Ordinanza “sisma-Bonus”, che disciplina i ...

Terremoti : la ricostruzione Post sisma costa 3 miliardi l’anno in Italia : In Italia si stima che il costo delle ricostruzioni post-sisma degli ultimi 50 anni sia stato pari a circa 3 miliardi all’anno (oltre 4 se si considerano anche i danni dovuti a frane e alluvioni): il dato è emerso dal convegno del Calre sulle calamità naturali, tenutosi a L’Aquila in occasione della riapertura del palazzo dell’Emiciclo. Il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo Giuseppe Di Pangrazio ha ...