Ponte Morandi | scontro tra politica e magistrati su indagini e demolizione

Ponte Morandi - scontro tra politica e magistrati sulla demolizione : Tensione tra politica e magistratura sulle tempistiche della demolizione e sulle indagini ma anche tra governo e commissario su chi dovrà ricostruire

La commozione di Criscito dopo l’omaggio alle vittime del Ponte Morandi : “Genova forte e dal cuore grande - ho i brividi” : L’omaggio del Genoa alle vittime del Ponte Morandi è stato davvero commovente: lo testimoniano le dichiarazioni di Mimmo Criscito Il Luigi Ferrari questa notte è rimasto in silenzio per 42 minuti, poi al 43′ si è risvegliato in un fragoroso applauso mentre sul maxischermo passavano i nomi delle vittime della tragedia del Ponte Morandi. Un omaggio da brividi, come testimoniato da Mimmo Criscito nel post partita: “è stata una ...

Ponte Morandi - riprendono i lavori dopo il crollo. Il procuratore : 'Le macerie sono prove' : Il nubifragio che si è abbattuto su Genova sabato, allagando anche alcune piazze e sottopassi, ha lasciato il posto al sole, l'allerta meteo si è conclusa domenica alle 8 e i mezzi impegnati nella ...

Genoa ed Empoli ricordano le vittime del crollo del Ponte Morandi. TUTTE LE FOTO : Un pre-partita senza musica e intrattenimento, il pubblico in silenzio per i primi 43 minuti di gioco. Genoa ed Empoli onorano le vittime del crollo del ponte Morandi, a poco più di una settimana ...

Il commovente tributo alle vittime del Ponte Morandi : dal silenzio al boato - 43° minuto da brividi a Genova [FOTO e VIDEO] : tributo commovente al Ferraris di Genova: le vittime del crollo del Ponte Morandi omaggiate con 42 minuti di silenzio, poi al minuto 43 l’omaggio in un fragoroso applauso Il ritorno alla ‘vita normale’ dopo la tragedia, la ripresa della routine, quei gesti tanto ovvi, quasi meccanici che 43 persone non potranno fare mai più. Dopo il crollo del Ponte Morandi, Genova prova a tornare alla normalità e lo fa affidandosi alla ...

Crollo Ponte Morandi - Genoa-Empoli : brividi allo stadio - ecco cosa è successo [FOTO] : 1/9 LaPresse ...

Ponte Morandi - demolizione i primi di settembre : Inizierà entro la prima settimana di settembre la demolizione di Ponte Morandi a Genova. Lo ha annunciato il sottosegretario alle Infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi, dicendo che le tempistiche ...

Ponte Morandi - ripresa rimozione macerie : 16.06 Passata l'allerta meteo si sono rimessi in movimento i mezzi per riprendere la rimozione delle macerie del Ponte Morandi finite nell'alveo del torrente Polcevera. I Vigili del Fuoco stanno operando per creare le condizioni per far lavorare in sicurezza i mezzi delle imprese incaricate di rimuovere i detriti. Le operazioni si svolgono alla presenza dei tecnici della procura di Genova,che repertano le macerie alla ricerca di elementi ...

Ponte Morandi - Cozzi : salvaguardare prove : 12.30 Demolizione del Ponte Morandi? I"monconi sono una prova". Così sul Corsera il procuratore di Genoca,Cozzi."Non abbiamo fretta. Se mi dicono che c'è un rischio per l'incolumità pubblica allora d'accordo, non fermerò né ostacolerò in alcun modo i lavori per l'abbattimento del Ponte, altrimenti si vedrà". "Non possiamo pensare di prendere decisioni sulla base del ripristino della viabilità", afferma Cozzi. Se si opterà per la demolizione ...

Ponte Morandi - Di Maio : “Nazionalizziamo Autostrade - nessuno vuole ridarle ai Benetton” : “Faremo giustizia sulle vittime del Ponte Morandi. Prima di tutto il Ponte non lo può ricostruire Autostrade, al massimo possono dare i soldi, ma i lavori devono essere fatti da un’azienda di Stato in modo da controllare la qualità della ricostruzione”. Lo ha detto Luigi Di Maio in un video in diretta su Facebook. “Numero due: stiamo per desecretare i contratti di Autostrade e togliergli le concessioni. E numero tre: ...

