Ponte Morandi | Di Maio e Toninelli | “Lo ricostruirà Fincantieri” Toti | “Spetta ad

AUTOSTRADE - TONINELLI : “VIA CONCESSIONI”/ Video - Morandi : Di Maio vs Toti : “Ponte lo farà azienda di stato” : Ponte Morandi, cade il "segreto" sulla convenzione con AUTOSTRADE per l'Italia: il Ministro TONINELLI riferisce alla Camera dopo che la società ha pubblicato sul suo sito il testo completo(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 20:45:00 GMT)

Ponte Morandi - "lavori a Fincantieri-Cdp" : A Fincantieri e Cdp i lavori per la ricostruzione del Ponte Morandi a Genova. A sottolinearlo sono il vicepremier Luigi Di Maio e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. Ma ...

Di Maio : a rifare Ponte Morandi dovrà essere un'azienda di Stato : Milano, 27 ago., askanews, - 'Toti vuol far ricostruire il ponte Morandi ad Autostrade? Lo dica alle famiglie delle vittime. A rifare il ponte dovrà essere un'azienda di Stato'. Lo scrive su Twitter ...

Crollo Ponte Morandi - Toti : Autostrade costruirà Gronda | : Il procuratore capo di Genova Cozzi, dopo il vertice con i magistrati e i consulenti tecnici: "Abbiamo chiarito i rispettivi ambiti di competenza". E assicura: nessun contrasto con amministrazione". ...

Toninelli : Ponte Morandi non lo costruirà chi l'ha fatto crollare : Milano, 27 ago., askanews, - Il Ponte Morandi 'non lo faremo ricostruire da chi l'ha fatto crollare'. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, nelle repliche ...

Toti - “Autostrade abbatterà Ponte Morandi e farà la Gronda”/ Video Genova - Toninelli : “stop a concessione” : Ponte Morandi, cade il "segreto" sulla convenzione con Autostrade per l'Italia: il Ministro Toninelli riferisce alla Camera dopo che la società ha pubblicato sul suo sito il testo completo(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 19:18:00 GMT)

Ponte Morandi - Delrio (Pd) : “Ci aspettavamo proposte concrete. Non c’è niente per Genova e genovesi” : Graziano Del Rio durante l’audizione del Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli alle Commissioni VIII di Aula e Senato: “Ci aspettavamo un avanzamento nella scoperta delle verità dei fatti. Qualcosa studiata, per i genovesi. Una serie di proposte o magari una legge speciale oppure un decreto per non far pagare i mutui delle case danneggiate. O investimenti per il porto. O un’idea su chi ricostruirà il Ponte e la ...

Ponte Morandi - Ballio : "Si può ricostruire mantenendo tutti i piloni" : Il Ponte Morandi può essere ricostruito nel giro di due anni mantenendo tutti i piloni, anche quelli vicini al crollo. Giulio Ballio, già rettore del PoliMi e coordinatore del Comitato Scientifico ...

Ponte Morandi - Toninelli : “Governo rivedrà integralmente sistema concessioni. A settembre li convoco tutti” : Il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli in audizione alle commissioni riunite VIII di Camera e Senato in seguito al crollo del Ponte Morandi a Genova parla dell’immediato futuro: “A partire da settembre, convocherò tutti i concessionari delle infrastrutture, chiedendo un programma dettagliato degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione. Questo Governo farà di tutto per rivedere integralmente il sistema delle ...

Ponte Morandi - CADE IL SEGRETO SU CONVENZIONE CON AUTOSTRADE/ Video Camera - Toninelli "Stop banchetti privati" : PONTE MORANDI, CADE il "SEGRETO" sulla CONVENZIONE con AUTOSTRADE per l'Italia: il Ministro Toninelli riferisce alla Camera dopo che la società ha pubblicato sul suo sito il testo completo(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 17:58:00 GMT)

Ponte Morandi - Toninelli : “In Italia privatizzazioni senza mercato e concorrenza. Esistono altri modelli in Europa” : Il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli in audizione alle commissioni riunite VIII di Camera e Senato in seguito al crollo del Ponte Morandi a Genova propone alternative: “Esistono altri modelli in Europa, che a nostro avviso funzionano molto meglio del nostro. In Italia si è deciso di privatizzare senza fare mercato, senza vera concorrenza. senza nemmeno istituire da subito una efficiente Autorità regolatrice. Ora però è ...

Ponte Morandi - Toninelli : “Il crollo di Genova non è tragica casualità. Convenzioni? Montagne di profitti e leggi sbagliate” : Il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli in audizione alle commissioni riunite VIII di Camera e Senato in seguito al crollo del Ponte Morandi a Genova non crede alla casualità: “Il crollo di Genova non è dovuto a una tragica casualità. La prima vera grande opera di cui ha bisogno questo Paese è un imponente e organico piano di manutenzione ordinaria e straordinaria del nostro territorio e delle nostre infrastrutture esistenti. ...

Crollo Ponte Morandi - Toninelli "Autostrade guadagna manutenzione cala"/ Video Camera "ribaltiamo concessioni" : Toninelli vs Autostrade, parla alla Camera: Video diretta streaming. Aspi ha pubblicato testo della concessione stipulata con Anas.

Ponte Morandi - il ministro Toninelli al Parlamento : “Rivedremo le concessioni. Autostrade ha guadagnato miliardi e investito poco” : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, è intervenuto in Parlamento per parlare del crollo del Ponte Morandi a Genova e della concessione alla società Autostrade: "Questo Governo farà di tutto per rivedere integralmente il sistema delle concessioni e degli obblighi convenzionali, valutando di volta in volta se l'interesse pubblico sia meglio tutelato da forme di nazionalizzazione oppure dalla rinegoziazione dei contratti in essere in modo ...