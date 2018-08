Ponte Morandi | Autostrade pubblica il testo completo della convenzione con il Mit | “Una

Il gemello venezuelano del Ponte Morandi e la lezione di umiltà : Il costo in vittime del ponte Morandi è purtroppo noto a tutti. Sono sicuro che chiunque ci sia transitato prima di quel fatale 14 agosto, di fronte alle immagini, abbia immaginato la scena del vedersi mancare la strada sotto i piedi. Non faccio che pensarci, ogni volta che scorre una notizia relativa alla struttura che sembrava imponente e mi ispirava sicurezza. Mi sento sciocco in questi casi. Eppure è la natura stessa a ...

Ponte Morandi - dopo le polemiche Autostrade rende pubblico il testo della Convenzione con Mit : Mentre in procura a Genova si riuniscono il procuratore capo Francesco Cozzi, l’aggiunto Paolo D’Ovidio e i consulenti nominati, al lavoro per stabilire cause e responsabilità del crollo di Ponte Morandi, Autostrade per l’Italia, controllata di Atlantia, decide di pubblicare sul sito il testo completo della Convenzione con il ministero delle Infr...

Crollo Ponte Morandi a Genova : ridimensionata la zona rossa : Firmata ieri sera la nuova ordinanza che ridimensiona la zona rossa sotto ponte Morandi a Genova: di conseguenza tornano agibili aree dello stabilimento Ansaldo Energia, che si trovano sotto il moncone ovest del viadotto. Nell’ordinanza sono stati previsti lavori di pannellatura della palazzina uffici sul lato sud, con impalcature alla struttura, e l’inibizione dell’ingresso sud dello stabilimento. Sul fronte viabilità ...

Ponte Morandi - scontro tra politica e magistrati su indagini e demolizione : Tensione tra politica e magistratura sulle tempistiche della demolizione e sulle indagini ma anche tra governo e commissario su chi dovrà ricostruire

La commozione di Criscito dopo l’omaggio alle vittime del Ponte Morandi : “Genova forte e dal cuore grande - ho i brividi” : L’omaggio del Genoa alle vittime del Ponte Morandi è stato davvero commovente: lo testimoniano le dichiarazioni di Mimmo Criscito Il Luigi Ferrari questa notte è rimasto in silenzio per 42 minuti, poi al 43′ si è risvegliato in un fragoroso applauso mentre sul maxischermo passavano i nomi delle vittime della tragedia del Ponte Morandi. Un omaggio da brividi, come testimoniato da Mimmo Criscito nel post partita: “è stata una ...

Ponte Morandi - riprendono i lavori dopo il crollo. Il procuratore : 'Le macerie sono prove' : Il nubifragio che si è abbattuto su Genova sabato, allagando anche alcune piazze e sottopassi, ha lasciato il posto al sole, l'allerta meteo si è conclusa domenica alle 8 e i mezzi impegnati nella ...

Genoa ed Empoli ricordano le vittime del crollo del Ponte Morandi. TUTTE LE FOTO : Un pre-partita senza musica e intrattenimento, il pubblico in silenzio per i primi 43 minuti di gioco. Genoa ed Empoli onorano le vittime del crollo del ponte Morandi, a poco più di una settimana ...

Il commovente tributo alle vittime del Ponte Morandi : dal silenzio al boato - 43° minuto da brividi a Genova [FOTO e VIDEO] : tributo commovente al Ferraris di Genova: le vittime del crollo del Ponte Morandi omaggiate con 42 minuti di silenzio, poi al minuto 43 l’omaggio in un fragoroso applauso Il ritorno alla ‘vita normale’ dopo la tragedia, la ripresa della routine, quei gesti tanto ovvi, quasi meccanici che 43 persone non potranno fare mai più. Dopo il crollo del Ponte Morandi, Genova prova a tornare alla normalità e lo fa affidandosi alla ...

Crollo Ponte Morandi - Genoa-Empoli : brividi allo stadio - ecco cosa è successo : Si sta giocando la seconda giornata del campionato di Serie A, emozioni durante la partita tra Genoa e Empoli, la squadra di Ballardini in doppio vantaggio grazie alle reti di Piatek e Kouame. Ma brividi nel primo tempo, al minuto 42 la partita si è fermata per rendere omaggio alle vittime del Crollo del ponte Morandi, sul maxi schermo tutti i nomi e pubblico in lacrime per una tragedia che ha sconvolto tutta Genova. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE ...

Ponte Morandi - demolizione i primi di settembre : Inizierà entro la prima settimana di settembre la demolizione di Ponte Morandi a Genova. Lo ha annunciato il sottosegretario alle Infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi, dicendo che le tempistiche ...

La demolizione dei resti del Ponte Morandi potrebbe iniziare tra una settimana : I lavori di demolizione di ciò che resta del Ponte Morandi a Genova potrebbero iniziare i primi giorni di settembre. Lo ha detto il sottosegretario alle Infrastrutture e ai trasporti, Edoardo Rixi. '...