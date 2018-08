Ponte Genova | traffico in tilt per primo rientro | La Procura | no attriti con

Crollo Ponte Genova - Autostrade pubblica on line la convenzione con il ministero dei Trasporti : La società Autostrade per l'Italia pubblica on line, rendendo «pubblico e accessibile a tutti i cittadini», il testo della convezione in essere con il ministero delle...

Crollo Ponte Genova - Autostrade pubblica on line la convenzione con il ministero dei Trasporti : La società Autostrade per l'Italia pubblica on line, rendendo «pubblico e accessibile a tutti i cittadini», il testo della convezione in essere con il ministero delle...

Ponte Genova - Autostrade pubblica online testo convenzione con Mit : Roma, 27 ago., askanews, - "Per rispondere alle polemiche e alle strumentalizzazioni che dominano il dibattito pubblico sul tema", Autostrade per l'Italia rende pubblico e accessibile a tutti i ...

Ponte Genova - Autostrade pubblica online testo convenzione con Mit : Roma, 27 ago., askanews, - 'Per rispondere alle polemiche e alle strumentalizzazioni che dominano il dibattito pubblico sul tema', Autostrade per l'Italia rende pubblico e accessibile a tutti i ...

Crollo Ponte Genova : i vigili del fuoco al lavoro per liberare il greto del Polcevera : In corso a Genova, nella zona interessata dal Crollo del ponte Morandi, il recupero dei reperti per liberare il greto del Polcevera. Le operazioni dei vigili del fuoco procedono anche in base alle indicazioni della Procura. L'articolo Crollo ponte Genova: i vigili del fuoco al lavoro per liberare il greto del Polcevera sembra essere il primo su Meteo Web.

Crollo Ponte Morandi a Genova : ridimensionata la zona rossa : Firmata ieri sera la nuova ordinanza che ridimensiona la zona rossa sotto ponte Morandi a Genova: di conseguenza tornano agibili aree dello stabilimento Ansaldo Energia, che si trovano sotto il moncone ovest del viadotto. Nell’ordinanza sono stati previsti lavori di pannellatura della palazzina uffici sul lato sud, con impalcature alla struttura, e l’inibizione dell’ingresso sud dello stabilimento. Sul fronte viabilità ...

Genova - macerie ancora sotto sequestro : 'Sarà lo Stato a rifare il Ponte'. Oggi Toninelli riferisce alle Camere : Comune e Regione spingono per la demolizione dei monconi, ma la procura ha bisogno di tempo per concludere accertamenti e perizie -

Di Maio non si fida di Autostrade : “Il Ponte di Genova sarà ricostruito da un’azienda di Stato” : Il ponte di Genova sarà ricostruito «da un’azienda di Stato con manager di Stato, Autostrade deve al massimo metterci i soldi». È il vicepremier e ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, a escludere con fermezza l’ipotesi che la controllata di Atlantia possa avere un ruolo operativo nella realizzazione del nuovo viadotto e, così, l’attenzione si sp...

La commozione di Criscito dopo l’omaggio alle vittime del Ponte Morandi : “Genova forte e dal cuore grande - ho i brividi” : L’omaggio del Genoa alle vittime del Ponte Morandi è stato davvero commovente: lo testimoniano le dichiarazioni di Mimmo Criscito Il Luigi Ferrari questa notte è rimasto in silenzio per 42 minuti, poi al 43′ si è risvegliato in un fragoroso applauso mentre sul maxischermo passavano i nomi delle vittime della tragedia del Ponte Morandi. Un omaggio da brividi, come testimoniato da Mimmo Criscito nel post partita: “è stata una ...

Ponte di Genova - Di Maio : «Va ricostruito da azienda di Stato». Ma Toti lo chiede ad Autostrade : Il ministro: nazionalizzazione e via il segreto sulle concessioni; «Ne vedremo delle belle». L’ipotesi Fincantieri

Il commovente tributo alle vittime del Ponte Morandi : dal silenzio al boato - 43° minuto da brividi a Genova [FOTO e VIDEO] : tributo commovente al Ferraris di Genova: le vittime del crollo del Ponte Morandi omaggiate con 42 minuti di silenzio, poi al minuto 43 l’omaggio in un fragoroso applauso Il ritorno alla ‘vita normale’ dopo la tragedia, la ripresa della routine, quei gesti tanto ovvi, quasi meccanici che 43 persone non potranno fare mai più. Dopo il crollo del Ponte Morandi, Genova prova a tornare alla normalità e lo fa affidandosi alla ...

Crollo Ponte Genova - un sopravvissuto : “Qualcuno deve pagare” : “Qualcuno deve pagare. Parliamo di un Ponte che viene usato da migliaia di persone. Ora dicono addirittura che quello che è rimasto in piedi è più marcio di quello che e’ venuto giù”. Lo ha detto dal letto dell’ospedale, intervistato da Rainews Gianluca Ardini, uno dei sopravvissuti al Crollo. “Vorrei incontrare il vigile del fuoco che mi ha salvato la vita. Se non mi avesse trovato non so quanto avrei ...

Ponte di Genova - Di Maio : «Va ricostruito da azienda di Stato» : Così il vicepremier Luigi Di Maio in un video su fb: «Quando parliamo di nazionalizzazione di Autostrade ne siamo convinti»

Crollo Ponte Genova : stabile il ferito 34enne ricoverato a Villa Scassi : Le condizioni del ferito ancora ricoverato all’Ospedale Villa Scassi a Genova per il Crollo del ponte Morandi sono stabili, secondo quanto reso noto dall’Asl3: la persona ferita è un uomo di 34 anni ricoverato nel reparto di ortopedia. Il numero dei feriti ancora ricoverati è calato ieri dopo che è stata dimessa una paziente curata nella stessa struttura. In totale i ricoverati sono: quattro all’ospedale San Martino, uno al ...