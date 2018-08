Ponte Genova | botta e risposta Toti-governo | “Autostrade deve pagare” Di Maio | “Tocca

Crollo Ponte Genova - Usb Vigili del Fuoco : “C’è amianto tra i detriti” : “C’è presenza di amianto tra i detriti del viadotto Morandi di Genova, che mette a rischio la salute pubblica e quella dei soccorritori che, nel caso dei Vigili del Fuoco, sono i primi esposti a eventuali contaminazioni”. Lo scrive in una nota Costantino Saporito, Usb Vigili del Fuoco. “Fino alla fine degli anni Novanta, sappiamo che l’amianto era una presenza rilevante nella costruzioni e da Amatrice in poi in caso ...

Crollo Ponte Genova - Toti : “Società Autostrade costruirà la Gronda” : “Siccome siamo a legislazione vigente, il piano di costruzione della Gronda autostradale di Genova Ponente da parte di Società Autostrade resta quello previsto prima del Crollo del Ponte Morandi. Quando qualche provvedimento avente forza di legge lo metterà in discussione, ne discuteremo”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria e commissario per l’emergenza Giovanni Totioggi pomeriggio a Genova. “Chi deve ...

Crollo Ponte Genova : Società Autostrade finanzia il ‘trascolo’ delle aziende : Società Autostrade finanziera’ il ‘trasloco’ di sei-sette aziende collocate nella zona rossa sotto il Ponte autostradale Morandi crollato. Lo annuncia il sindaco Marco Bucci in vista di un sopralluogo con i tecnici del Comune e di Societa’ Autostrade fissato per domani. Quasi 800 lavoratori di Ansaldo Energia stamani hanno potuto riprendere a lavorare nei pressi del moncone Ovest del Ponte a seguito di una modifica alla ...

Crollo Ponte Genova - Toti : “Entro domani mattina nominata commissione esperti” : “Il governo ha la legittimità di valutare come proseguire nel futuro, puo’ parlare di nazionalizzazione, di revoca della concessione, vedranno le autorità competenti se ci sono i requisiti, come presidente di Regione e come commissario per l’emergenza chiedo a tutti di sbrigarsi perché Genova ha bisogno di un Ponte, che può essere pagato da Autostrade, ma occorre costruirlo al più presto”. Lo ha detto oggi il Presidente di Regione Liguria ...

Crollo Ponte Genova - Toninelli : “Non lo ricostruirà chi lo ha fatto crollare” : “Il Ponte Morandi non lo faremo ricostruire da chi lo ha fatto crollare”. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli rispondendo in audizione. “Il dato non e’ tanto la nazionalizzazione si’ o nazionalizzazione no. L’A10 e’ una infrastruttura costruita con soldi pubblici degli italiani che non ne hanno giovato ma ne ha beneficiato un privato. Quindi la nazionalizzazione, mi ...

Crollo Ponte Genova - gli sfollati dovranno continuare a pagare il mutuo : Le 300 famiglie che hanno perso la casa a causa del Crollo del ponte Morandi a Genova non riceveranno sconti: dovranno comunque pagare il mutuo . Sembra una fregatura, ma in realtà è quello che ...

Toti - “Autostrade abbatterà Ponte Morandi e farà la Gronda”/ Video Genova - Toninelli : “stop a concessione” : Ponte Morandi, cade il "segreto" sulla convenzione con Autostrade per l'Italia: il Ministro Toninelli riferisce alla Camera dopo che la società ha pubblicato sul suo sito il testo completo(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 19:18:00 GMT)

Ponte Morandi - Delrio (Pd) : “Ci aspettavamo proposte concrete. Non c’è niente per Genova e genovesi” : Graziano Del Rio durante l’audizione del Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli alle Commissioni VIII di Aula e Senato: “Ci aspettavamo un avanzamento nella scoperta delle verità dei fatti. Qualcosa studiata, per i genovesi. Una serie di proposte o magari una legge speciale oppure un decreto per non far pagare i mutui delle case danneggiate. O investimenti per il porto. O un’idea su chi ricostruirà il Ponte e la ...

Ponte Morandi - Toninelli : “Il crollo di Genova non è tragica casualità. Convenzioni? Montagne di profitti e leggi sbagliate” : Il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli in audizione alle commissioni riunite VIII di Camera e Senato in seguito al crollo del Ponte Morandi a Genova non crede alla casualità: “Il crollo di Genova non è dovuto a una tragica casualità. La prima vera grande opera di cui ha bisogno questo Paese è un imponente e organico piano di manutenzione ordinaria e straordinaria del nostro territorio e delle nostre infrastrutture esistenti. ...

Ponte Morandi : Toninelli - vogliamo Genova torni a quotidianità e giustizia : Roma, 27 ago. (AdnKronos) - "vogliamo che Genova torni alla sua quotidianità. E vogliamo anche giustizia". Ad affermarlo è ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, nel corso della sua audizione in Commissioni riunite alla Camera sul crollo del Ponte Morandi a Genova. Il Gover

Ponte Morandi - Ministro Toninelli : “Il crollo di Genova non è dovuto a una tragica casualità” : “Il crollo di Genova non è dovuto a una tragica casualità. Ma è un evento che conferma drammaticamente quello che questo Governo e questo Ministero hanno sostenuto fin dal loro insediamento. Nelle linee programmatiche lo scrivemmo chiaramente: la prima vera grande opera di cui ha bisogno questo Paese è un imponente e organico piano di manutenzione ordinaria e straordinaria del nostro territorio e delle nostre infrastrutture ...

Crollo Ponte Morandi a Genova - procura : lavori di abbattimento subito dopo l’autorizzazione : L’abbattimento totale o parziale dei monconi di ponte Morandi a Genova dovranno avvenire “all’indomani dell’eventuale autorizzazione ed essere già pronte perché non che si crei una situazione di limbo temporale in cui c’è un dissequestro e non c’è chi deve fare le cose“: lo ha spiegato il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi in riferimento alle indagini sul Crollo del viadotto, dopo la riunione ...

Crollo Ponte Genova - Autostrade pubblica on line la convenzione con il ministero dei Trasporti. Toninelli : trasparenza dopo 20 anni : La società Autostrade per l'Italia pubblica on line, rendendo «pubblico e accessibile a tutti i cittadini», il testo della convezione in essere con il ministero delle...