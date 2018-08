Ponte - è scontro sulla ricostruzione. Toti : 'Autostrade nostro interlocutore' : A tracciare le linee d'azione è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli nel suo intervento davanti alle Camere, rafforzato dalla voce politica del vicepremier Luigi Di Maio. Ma ...

Ponte Morandi - scontro tra politica e magistrati su indagini e demolizione : Tensione tra politica e magistratura sulle tempistiche della demolizione e sulle indagini ma anche tra governo e commissario su chi dovrà ricostruire

Cda Autostrade - dossier crollo Ponte Genova/ Caos revoca e nazionalizzazione : scontro Giorgetti-Governo : Autostrade per l'Italia e Atlantia: doppio cda per le misure di sostegno alle vittime di Genova. Conte conferma revoca concessioni: "fondi per ricostruzione troppo modesti"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 15:00:00 GMT)

Ponte Genova - si cercano i dispersi mentre divampa lo scontro politico | : Proseguono le ricerche, la procura: 10-20 dispersi. Atlantia crolla in Borsa. Salvini: "Autostrade chieda scusa e indichi colpevoli". Di Maio: "Di fronte a 40 morti non ci sono clausole". Renzi: "...

AUTOSTRADE GENOVA : REVOCA CONCESSIONE COSTA 20 MILIARDI/ Crollo Ponte - scontro Di Maio-Renzi su Benetton : REVOCA delle concessioni ad AUTOSTRADE per l'Italia dopo Crollo del ponte Morandi a GENOVA: come funziona e quanto costerebbe allo Stato la penale. L'attacco del Governo i nodi che restano(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 20:10:00 GMT)

Ponte Morandi : sulla concessione è scontro : Le ultime novita' sul crollo del Ponte Morandi a Genova ad oggi 16 agosto 2018 vedono acuirsi lo scontro tra il Governo e la societa' Atlantia, societa' controllante di Autostrade per l'Italia. Dopo le ultime prese di posizione in arrivo dall'esecutivo [VIDEO], il gruppo sottolinea che al momento manca ancora un effettivo accertamento sulle cause dell'accaduto, mentre la revoca della concessione prevederebbe comunque il riconoscimento del valore ...

Ponte Morandi : sulla concessione è scontro : Questo articolo è stato verificato con: https://it.notizie.yahoo.com/renzi-mai-preso-un-centesimo-093316073.html https://www.agi.it/economia/crollo_Ponte_atlantia_annuncio_revoca_senza_contestazione_...

Crollo Ponte - scontro tra governo e Autostrade : Il vicepremier: "I vertici si dimettano". Salvini: "Disastro non resterà impuntito". Toninelli: "Multe fino a 150 milioni di euro"

