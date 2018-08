Ponte | è scontro sulla ricostruzione Toti | ' Autostrade nostro interlocuore'

Cda Autostrade - dossier crollo Ponte Genova/ Caos revoca e nazionalizzazione : scontro Giorgetti-Governo : Autostrade per l'Italia e Atlantia: doppio cda per le misure di sostegno alle vittime di Genova. Conte conferma revoca concessioni: "fondi per ricostruzione troppo modesti"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 15:00:00 GMT)