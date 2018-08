Piazza Affari | vendite diffuse su Bio on

Piazza Affari : performance negativa per Fiera Milano : Rosso per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che sta segnando un calo dell'1,89%. La trendline del titolo su base settimanale si ...

Piazza Affari : andamento rialzista per Moncler : Seduta positiva per l' azienda nota per i piumini , che avanza bene dell'2,00%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal ...

A Piazza Affari corre Inwit : Effervescente Inwit , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,44%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Inwit più ...

Le banche frenano Piazza Affari. BTp - rendimenti ancora sopra il 3% : Milano l'unica negativa. Le altre Borse europee continuano sulla strada del rialzo sostenuta dalla ritrovata propensione al rischio alimentata dalle indicazioni del presidente Fed, Jerome Powell, che ha sottolineato la forza dell'economia Usa e confermato l'intenzione di procedere nel rialzo dei tassi di interesse anche se in modo graduale. Euro/dollaro sopra 1,16, petrolio in correzione...

Piazza Affari : Cementir in forte discesa : A picco la società cementiera , che presenta un pessimo -2,64%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap , ad evidenza del fatto che il ...

Piazza Affari : scambi in forte rialzo per Banca Carige : Ottima performance per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che scambia in rialzo del 2,20%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

Piazza Affari : exploit di Juventus : Grande giornata per la società opera nel settore del calcio professionistico , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,49%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Juventus evidenzia ...

Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio - attenzione a Juventus : A sostenere i mercati le indicazioni rassicuranti del presidente della Fed, Jerome Powell, che al suo debutto al simposio di Jacksone Hole ha confermato l'ottimismo sull'economia e l'intenzione della ...

Piazza Affari in leggero rialzo - banche deboli. Juventus continua la sua corsa : Intanto oggi inizia in Cina la visita ufficiale del ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, che si protrarrà fino al 1 settembre, con l'intento di rafforzare i rapporti economici tra i ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari con pochi dati in agenda (27 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari cerca di consolidarsi sopra i 20.500 punti. pochi i dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 03:58:00 GMT)

Piazza Affari : balza in avanti Ferrari : Seduta positiva per Ferrari , che avanza bene dell'1,90%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che il cavallino rampante di Maranello mantiene ...

Piazza Affari prima della classe in Europa. Vivaci Fca e STM : ... il quale al simposio di Jacksone Hole ha definito appropriato il processo di normalizzazione della politica monetaria, confidando in una prosecuzione della forza mostrata dall'economia a stelle e ...

Piazza Affari chiude l'ottava in bellezza - Pirelli inciampa di nuovo : A dare slancio al listino tricolore le indicazioni del presidente della Fed, Jerome Powell, che al suo debutto al simposio di Jacksone Hole ha confermato l'ottimismo sull'economia e l'intenzione ...

Piazza Affari migliore in Europa : bene FCA e industriali. FTSE MIB +0 - 65% : Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, nel discorso al simposio annuale di Jackson Hole ha difeso la politica di incremento dei tassi, criticata dal presidente USA Trump, spiegando che è ...