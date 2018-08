Piazza Affari sempre con una marcia in meno | per quanto ancora?

Trump dà una mano a Piazza Affari : Piazza Affari positiva, indice Ftse Mib +0,27% a 20.797 punti e All Share +0,28% a 23.038, anche grazie agli sviluppi positivi sul fronte dei commerci fra Stati Uniti e Messico e nonostante l'...

Il comparto alimentare a Piazza Affari dà qualche segnale positivo - +0 - 35% - - seduta effervescente per la Doria : Teleborsa, - Tentennante l'indice del settore alimentare italiano che si è mosso con un piccolo rialzo, mostrando qualche spunto in più rispetto all'andatura incolore dell'EURO STOXX Food & Beverage. ...

Piazza Affari recupera sul finale. Bene le altre Borse europee : Teleborsa, - Tutti segni più in chiusura per le Borse europee, con Piazza Affari che recupera sul finale grazie anche al rally di Wall Street. Il Listino milanese era rimasto indietro a causa delle ...

Lieve ribasso per il comparto bancario a Piazza Affari - -0 - 51% - - scambi al ribasso per Banca Profilo : Teleborsa, - Il Settore Bancario italiano si è mosso in territorio negativo. In moderato rialzo l'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha terminato gli scambi a quota 9.196,1, con un decremento di ...

Piazza Affari : seduta euforica per Brunello Cucinelli : Vigoroso rialzo per il re del cachemire , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,49%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, ...

Piazza Affari : rosso per Ratti : Composto ribasso per la big italiana del tessile , in flessione dell'1,97% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , ...

Piazza Affari : performance negativa per Fiera Milano : Rosso per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che sta segnando un calo dell'1,89%. La trendline del titolo su base settimanale si ...

Piazza Affari : andamento rialzista per Moncler : Seduta positiva per l' azienda nota per i piumini , che avanza bene dell'2,00%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal ...

A Piazza Affari corre Inwit : Effervescente Inwit , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,44%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Inwit più ...

Piazza Affari : vendite diffuse su Bio on : In forte ribasso la società attiva nel settore della bio plastica di alta qualità , che mostra un disastroso -3,37%. L'andamento di Bio on nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore ...

Le banche frenano Piazza Affari. BTp - rendimenti ancora sopra il 3% : Milano l'unica negativa. Le altre Borse europee continuano sulla strada del rialzo sostenuta dalla ritrovata propensione al rischio alimentata dalle indicazioni del presidente Fed, Jerome Powell, che ha sottolineato la forza dell'economia Usa e confermato l'intenzione di procedere nel rialzo dei tassi di interesse anche se in modo graduale. Euro/dollaro sopra 1,16, petrolio in correzione...

Piazza Affari : Cementir in forte discesa : A picco la società cementiera , che presenta un pessimo -2,64%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap , ad evidenza del fatto che il ...