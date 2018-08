Petrolio e gas | come funzionano le concessioni in Italia E chi ci guadagna

Gas e luce - stangata in arrivo. Pesa il caro Petrolio : MILANO - In arrivo una stangata su luce e gas. Dal prossimo primo luglio la s Pesa per l'energia per la famiglia tipo in tutela registrerà un incremento del 6,5% per l'energia elettrica e dell'8,2% per ...

Bollette - “da luglio l’energia elettrica rincara del 6 - 5% e il gas dell’8 - 2%. Pesa l’aumento del prezzo del Petrolio” : Da luglio la bolletta per luce e gas sarà più cara. La sPesa per una famiglia tipo aumenterà del 6,5% per l’energia elettrica e dell’8,2% per il gas naturale, in controtendenza rispetto ai forti ribassi (-8% per l’elettricità e -5,7% per il gas) del secondo trimestre 2018. Lo fa sapere l’Autorità per l’energia, precisando che a Pesare sul rincaro sono le tensioni internazionali e il conseguente aumento del prezzo del petrolio. L’incremento delle ...