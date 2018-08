' Perché non vanno a San Pietro?' | Rocca di Papa si ribella

"Cecilia Rodriguez - capiamo Perché hai lasciato Monte". E il dettaglio hot non sfugge al web : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non sono mai stati meglio di adesso. Le vacanze le hanno passate insieme, le presentazioni ufficiali ci sono già state e tutto procede alla grande. Durate i loro week end e le loro vacanze si sono divertiti a condividere con i loro fan momenti della loro quotidianità, dal tuffo in mare al risveglio mattutino. Ma proprio uno degli ultimi risvegli ha incuriosito il pubblico.Questa mattina, infatti, Cecilia ...

Diciotti - non capisco Perché Salvini critichi la Magistratura : Onestamente non capisco il senso dell’accusa che Salvini rivolge alla Magistratura per il caso della nave Diciotti. Non la capisco perché mi sembra che attenui il senso politico di quello che egli ha fatto. Salvini, con moto machiavellico (voluto o meno), ha cercato lo scontro con l’Unione europea sul tema dei migranti forzando lo sbarco della Diciotti. Il senso machiavellico dell’operazione è stato quello di trattenere i ...

Perché monsignor Viganò non può chiedere le dimissioni del papa : Le motivazioni per cui l'iniziativa dell'ex Nunzio non può produrre effetti concreti sul futuro del pontificato di Francesco

Perché Elon Musk voleva far uscire Tesla dalla Borsa. E Perché non l'ha fatto : Il fondatore voleva delistare Tesla da Wall Street per avere maggiore libertà di manovra. Ma i suoi azionisti l'hanno bloccato

Perché Elon Musk voleva far uscire Tesla dalla Borsa. E Perché non l’ha fatto : (Foto: Getty Images) Sarebbero stati gli azionisti a far tornare Elon Musk sui propri passi. Tesla resterà in Borsa. Dopo la proposta, avanzata a inizio mese via Twitter dallo stesso Musk, arriva ora la marcia indietro dello stesso fondatore e amministratore delegato della casa automobilistica. Musk ha annunciato la sua decisione attraverso una nota stampa. “Dopo aver considerato diversi fattori, ho informato il consiglio di ...

Chiara Ferragni - a pochi giorni dal matrimonio la mamma rivela : «Non è stata sempre felice...». Ecco Perché : È partito il conto alla rovescia per il matrimonio dell'anno, quello tra Chiara Ferragni e Fedez. Le nozze si svolgeranno sabato primo settembre a Noto, in Sicilia. E a pochi giorni...

Napoli - Perché il conto salato dello scontro non va pagato dai cittadini : La saggezza popolare dice che quando due litigano c'è sempre un terzo che gode, ma nel caso specifico qualcosa non ha funzionato perché, al contrario, dalla surreale furibonda lite in corso tra il ...

MotoGp - Gara cancellata a Silverstone - il commento di Petrucci : 'ecco perchè non potevamo continuare ad aspettare' : Danilo Petrucci commenta la difficile domenica di Silverstone e la decisione di cancellare il Gp della Gran Bretagna: le parole del ternano del Team Pramac Dopo un continuo slittamento è finalmente ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : Perché è stata cancellata la gara? Asfalto non adatto a drenare la pioggia : Il primo monito lo aveva emesso qualche settimana fa Lewis Hamilton. Il campione del mondo di Formula Uno, infatti, aveva spiegato come il nuovo Asfalto del suo tracciato di casa, Silverstone, fosse orribile, nonostante fosse stato rinnovato nel corso dell’inverno. Le sue parole parlavano di numerose buche e avvallamenti che rendevano lo scenario davvero irregolare. Uno spreco di soldi, a suo dire. I timori di tutti, quindi, si spostarono ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : Perché la gara è stata rinviata? L’asfalto non drena - pioggia assassina. Rischio cancellazione : Ora c’è il serio Rischio che il GP di Gran Bretagna 2018 non si corra. La gara era originariamente prevista per le ore 12.30 ma la partenza è stata rinviata per le critiche condizioni della pista di Silverstone dove oggi si dovrebbe disputare la dodicesima tappa del Mondiale MotoGP. I motivi del rinvio sono presto detti: a gennaio è stato rifatto completamente l’asfalto, ma il lavoro è stato svolto in maniera pessima e dunque il ...

Luigi Di Maio - Perché Salvini indagato non si deve dimettere : 'Previsto dal codice etico' : Luigi Di Maio ha cercato di spegnere sul nascere le polemiche scoppiate dopo l'apertura delle indagini a carico dell'alleato di governo Matteo Salvini . Polemiche scoppiate anche all'interno degli ...

Jesolo - migrante stupra 15enne. Ecco Perché non viene espulso : Mohamed Gueye è il senegalese che il 23 agosto scorso ha violentato una 15enne sulla spiaggia di Jesolo. Ieri mattina, è stato fermato dalla polizia di Venezia ed è subito stato portato nel carcere di Santa Maria Maggiore. Ma chi è questo pedofilo che con i suoi abusi ha segnato per sempre la vita di una minorenne? Se si fa a scavare fra le carte, spunta fuori una realtà assurda. Come scrive il Corriere della Sera, il senegalese è arrivato in ...