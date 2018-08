Pensiero del giorno – Amore per il Pianeta

John McCain era "il simbolo del libero Pensiero anti-russo" - : Le reazioni americane Le condoglianze ai parenti e amici del senatore vengono espresse dai politici di tutto il mondo. La morte di John McCain è stata commentata dagli ultimi quattro presidenti ...

Chiara Ferragni emozionata prima delle nozze : “Tremo di gioia al Pensiero” : Chiara Ferragni emozionata prima delle nozze con Fedez: la confessione ad un fan sui social Manca davvero pochissimo al matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez. Il lieto evento, come molti sanno, verrà celebrato in Sicilia dove, i due futuri sposi, intratterranno amici e parenti per ben tre giorni. La festa per le loro nozze, inoltre, […] L'articolo Chiara Ferragni emozionata prima delle nozze: “Tremo di gioia al pensiero” ...

Bruce Lipton : il Pensiero influenza il DNA e ogni cellula del nostro corpo - : La nuova scienza ci dice che quella credenza è sbagliata. La credenza di cui hai appena parlato, invece " la natura della cooperazione e della comunità " è in effetti il principio basilare dell'...

Pensiero del giorno – Amore e Fiducia : I gravi incidenti per il crollo del ponte autostradale di Genova, per lo scoppio del Tir a Bologna e per il terremoto nel Molise, avvenuti a breve distanza l’uno dagli altri, dovrebbero farci riflettere su una realtà in profondo cambiamento. Che sia la terra a tremare oppure l’incuria dell’uomo e casi fortuiti a causare disagi e tragedie, siamo scossi giornalmente da avvenimenti eclatanti e fuori dalla normalità. Ci chiediamo: a che cosa è ...

Il Pensiero unico è il nuovo nemico del governo - ma nessuno sa cosa sia : ... in cui si trovano articoli che spaziano dalle prese di posizione del Papa contro il razzismo al codice anti-molestie di Netflix, passando per Piero Angela che "usa la scienza per fare politica." ...

F1 – All’Hungaroring un Pensiero per Sergio Marchionne : l’omaggio del Gp d’Ungheria : FOM e FIA decidono di omaggiare Sergio Marchionne prima della partenza del Gp d’Ungheria E’ tutto pronto all’Hungaroring per il Gp d’Ungheria, 12° appuntamento della stagione 2018 di F1. Lewis Hamilton partirà dalla pole position, seguito in griglia di partenza dal compagno di squadra Valtteri Bottas e dalle Ferrari di Raikkonen e Vettel. Weekend significativo per il team di Maranello: lutto al braccio per tutti gli ...

Sergio Marchionne - il dolce Pensiero di Andrea Agnelli dopo la scomparsa dell’ex ad di Fca : “rimani illuminante” : La morte di Sergio Marchionne provoca la reazione del Presidente della Juventus, il messaggio social di Andrea Agnelli “Buon viaggio Sergio, rimani illuminante”. Lo scrive, su Twitter, presidente della Juventus, Andrea Agnelli, nel giorno della scomparsa di Sergio Marchionne, ex ad di Fca. Il manager italiano, che ha risollevato le sorti della Fiat, è morto a 66 anni dopo le complicazioni a seguito dell’intervento alla ...

Pensiero del giorno – Ottimismo per il Futuro : Si parla molto dei bambini Indaco. E’ un termine coniato dalla sensitiva Nancy Ann Tappe negli anni ’70 per via dell’aura che circondava questi bambini. L’aura è il campo di radiazione luminosa che avvolge gli esseri viventi. Negli Indaco, era di colore azzurro-violetto, il colore dell’armonia. La particolarità di questi bambini, attualmente adulti, era una sorta di iperattività che li inquadrava nel termine medico di ‘bambini con deficit di ...

Michael Schumacher - come sta?/ Battuto record sul giro dell'Hockenheimring - il Pensiero dei fan di Formula 1 : Michael Schumacher, come sta? I fan della Formula 1 lo ricordano oggi in occasione del Gran Premio in Germania. Battuto il suo record sul giro dell'Hockenheimring.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 15:25:00 GMT)

Pensiero del giorno – Aldilà : Quando si ammala o muore un membro della famiglia, anche se anziano, ci facciamo mille domande. Vediamo l’armonia che esiste intorno a noi vacillare e cambiare contorno. Ci mette di fronte alla caducità della vita. Già appena nati, sappiamo di avere un periodo limitato a nostra disposizione. Ma con l’andare del tempo e delle esperienze, ci attacchiamo sempre di più alle cose del mondo. La vita e le persone, a volte, ci sembrano eterne. Vaghiamo ...

LETTURE/ Heidegger e l'Evento - "parola guida del mio Pensiero" : Pubblicato solo nel 2009, "l'Evento" di Martin Heidegger è disponibile dall’anno scorso anche in traduzione italiana. Una "parola guida" del suo pensiero. EUGENIO MAZZARELLA(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ Esposito, le domande di Heidegger dopo i "Quaderni neri", di G. StrummielloHeidegger/ I Quaderni neri? Appunti di un piccolo borghese assillato dal "destino", di E. Mazzarella

Appello : non si possono mettere sotto processo gli articoli 21 e 33 della Costituzione - libertà di Pensiero - arte e scienza - : 33 che stabilisce che "l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento". Carlo Giovanardi Francesco Agnoli Luigi Amicone Rodolfo Casadei Roberto Cota Alessandro Meluzzi Assuntina Morresi ...

Calciomercato Fiorentina - Pensiero stupendo del club viola : sfida a colpi di milioni con il Milan : Il club viola ha messo nel mirino Domenico Berardi, esterno offensivo del Sassuolo su cui c’è anche il Milan Non c’è solo il Milan su Domenico Berardi, i rossoneri infatti devono fare i conti adesso anche con la Fiorentina che ha messo l’esterno offensivo neroverde nel mirino. Prima richiesta di informazioni di Corvino alla società emiliana, che valuta il proprio giocatore almeno trenta milioni di euro. Esclusa una nuova ...

Pensiero del giorno – Pregare : In questi tempi si è perduto il senso della preghiera. L’abitudine di frequentare con regolarità i riti religiosi è caduta in disuso. Anche l’antico senso di patriottismo, caro al secolo scorso, ha cambiato volto nella visione di una società globale. Siamo più colti, più smaliziati, più benestanti per accettare il comandamento del sacrificio e della sofferenza. Ma stiamo rivalutando le nostre credenze, i nostri valori. Ora possiamo praticare le ...