Pelè | arriva su Infinity l’uomo che ha cambiato il calcio

(Di lunedì 27 agosto 2018)to suil docu-film sul calciatore più prolifico che la storia ricordi: Edson Arantes do Nascimento, alias. Sì, proprio colui che ha segnato 1281 reti in 1363 partite giocate,ndo a chiudere la propria carriera con l’incredibile media realizzativa di 0,92 gol per partita. Diretto dai fratelli Zimbalist (Jeff e Michael), “: Birth of a Legend” racconta la storia sportiva di questo campione sbocciato sulla terra battuta del Sud America. Nato il 23 ottobre 1940 nella cittadina di Bauru (situata nel sud del Brasile),è cresciuto palleggiando con qualsiasi oggetto sferico trovato sulla strada di casa sua. Il film attraversa la sua infanzia e ripercorre alcune tappe cruciali della sua formazione: dal rapporto con il padre Dondinho alla definizione del proprio stile, chiamato Jinga, come il passo di Capoeira cui si ispira. Sicosì al suo primo ...