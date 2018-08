Pedofilia | in Usa genitori non si fidano a mandare figli in chiesa “Il problema va

Pedofilia - ex nunzio in Usa attacca il Papa. La replica : 'giudicate voi' : 'Imploro il perdono di Dio per questi peccati' ha detto Bergoglio che aggiunge 'un figlio gay va sempre accolto' - "Leggete voi attentamente e fate il vostro giudizio: il comunicato parla da sé": Così ...

Irlanda - Papa Francesco a Knock prega per vittime Pedofilia/ “Madonna interceda per chi abusato dalla Chiesa” : Papa Francesco in Irlanda. pedofilia e famiglie Lgbt fra i temi trattati: grande attesa fra i fedeli della chiesa cattolica accorsi in massa nel weekend, circa 35mila persone(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 12:58:00 GMT)

Papa Francesco contro la Pedofilia : “Crimine ripugnante causa di vergogna e sofferenza per la Chiesa” : Parlando di pedofilia e abusi sessuali su minori commessi da preti, Papa Francesco ha dichiarato: "Considerando la realtà dei più vulnerabili non si può che riconoscere il grave scandalo causato in Irlanda dagli abusi su minori da parte di membri della Chiesa incaricati di proteggerli ed educarli”.Continua a leggere

Pedofilia - Papa Francesco accusa il clericalismo? Lo cancelli superando il celibato : Qualche commentatore (ad esempio, Alberto Melloni su La Repubblica) ha molto enfatizzato il riferimento critico che il Papa ha fatto al clericalismo nella sua “lettera al popolo di Dio” ispirata dalle recenti rivelazioni sui crimini sessuali del clero. Innanzitutto va detto che si tratta di poche righe all’interno di un testo che presenta, per il resto, una lettura inadeguata e puramente spirituale della vicenda della Pedofilia clericale, tutta ...

Pedofilia Usa - ai cattolici non basta il mea culpa sugli abusi. Il Papa deve legiferare : Le conclusioni del Grand Jury di Pennsylvania sui crimini di abuso e occultamento commessi da uomini di Chiesa sono per l’episcopato cattolico e il Papa molto più di un campanello di allarme. Sono una sirena dal suono lacerante, che intima ad agire con la massima rapidità. Più di mille minori abusati, più di trecento preti predatori. L’arco temporale riguarda gli ultimi settant’anni. L’ambito è relativo alle otto diocesi dello stato di ...

Pedofilia Usa - in una lettera il mea culpa di Papa Francesco : “Atrocità contro i più vulnerabili - chiediamo perdono” : “È imprescindibile che come Chiesa possiamo riconoscere e condannare con dolore e vergogna le atrocità commesse da persone consacrate, chierici, e anche da tutti coloro che avevano la missione di vigilare e proteggere i più vulnerabili. chiediamo perdono per i peccati propri e altrui”. È il forte mea culpa che Papa Francesco ha voluto rivolgere in una lettera indirizzata a tutta la comunità cristiana. “La coscienza del peccato – scrive ...

Pedofilia - nunzio in Usa : da Chiesa risposte vere non solo giuridiche : Papa Francesco e tutti i vescovi negli Stati Uniti sono "seriamente preoccupati" per il nuovo scandalo degli abusi su minori e delle loro coperture da parte di sacerdoti e vescovi. "Da tutta la Chiesa ...

Pedofilia Usa - inchiesta choc rivela abusi di 301 preti su più di mille bambini. Petizione chiede “dimissioni collettive” : Dopo l’inchiesta dell’Investigating Grand Jury della Pennsylvania che accusa 301 sacerdoti di aver abusato di oltre 1000 minori, è stata lanciata una Petizione per chiedere a tutti i vescovi degli Stati Uniti di presentare le dimissioni a Papa Francesco. A firmarla sono 140 teologi, educatori e cattolici laici e recita: “Facciamo appello ai vescovi cattolici degli Stati Uniti affinché considerino, nella preghiera e nella ...

Rapporto Usa Pedofilia - Papa con vittime : 11.38 "Vergogna e dolore". Questo si prova di fronte agli abusi, "orribili crimini penalmente e moralmente riprovevoli", descritti nel Rapporto sulla Pedofilia, reso pubblico in Pennsylvania questa settimana. "Il Papa è con le vittime". E' quanto ha dichiarato Greg Burke, portavoce vaticano. "Questi atti hanno tradito la fiducia e rubato alle vittime la loro dignità e fede". Il Vaticano "considera con grande serietà il lavoro compiuto ...