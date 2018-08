Pedofilia | ex nunzio in Usa attacca il Papa La replica | ' giudicate voi'

Viganò vs Papa Francesco “coprì abusi - si dimetta”/ Pedofilia - Bergoglio “dossier ex nunzio si commenta da sé” : Papa Francesco , l'attacco di mons. Viganò sul caso McCarrick: "il Pontefice si dimetta, coprì un pedofilo". Il documento anti-Vaticano dell'ex nunzio e la replica di Bergoglio (Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 13:10:00 GMT)

Pedofilia - attacco a papa Francesco dall’ex nunzio. Bergoglio : “Si commenta da solo” : Sul volo di ritorno dall’Irlanda papa Francesco ha come al solito risposto alle domande dei giornalisti: ha parlato dei migranti della nave Diciotti, di figli gay e aborto, e non ha voluto commenta re le accuse lanciategli dall'ex nunzio Viganò secondo il quale Bergoglio avrebbe saputo che il cardinale Theodore McCarrick era un pedofilo, ma avrebbe coperto gli abusi.Continua a leggere

Pedofilia - nunzio in Usa : da Chiesa risposte vere non solo giuridiche : Papa Francesco e tutti i vescovi negli Stati Uniti sono "seriamente preoccupati" per il nuovo scandalo degli abusi su minori e delle loro coperture da parte di sacerdoti e vescovi. "Da tutta la Chiesa ...