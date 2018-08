Pedofilia | ex nunzio accusa | il Papa sapeva La replica | giudicate voi

Pedofilia - ex nunzio accusa : Papa sapeva. Bergoglio : si commenta da sé - : "Quel comunicato parla da sé", dice il Pontefice su mons. Viganò che lo accusa di aver coperto l'ex cardinale McCarrick. Di ritorno da Dublino, Francesco parla anche di migranti , "Se non si può ...

Pedofilia - attacco a papa Francesco dall’ex nunzio. Bergoglio : “Si commenta da solo” : Sul volo di ritorno dall’Irlanda papa Francesco ha come al solito risposto alle domande dei giornalisti: ha parlato dei migranti della nave Diciotti, di figli gay e aborto, e non ha voluto commenta re le accuse lanciategli dall'ex nunzio Viganò secondo il quale Bergoglio avrebbe saputo che il cardinale Theodore McCarrick era un pedofilo, ma avrebbe coperto gli abusi.Continua a leggere

Pedofilia - nunzio in Usa : da Chiesa risposte vere non solo giuridiche : Papa Francesco e tutti i vescovi negli Stati Uniti sono "seriamente preoccupati" per il nuovo scandalo degli abusi su minori e delle loro coperture da parte di sacerdoti e vescovi. "Da tutta la Chiesa ...