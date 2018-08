Pedaggio autostradale | dove non si paga in Italia?

leggioggi

(Di lunedì 27 agosto 2018) Si è tornato polemicamente a parlare disubito dopo il tragico crollo del Ponte Morandi sulla A10 di Genova, il 14 agosto 2018, che è costato la vita a 43 anime. A partire dallo scorso 20 agosto infatti i tratti da Genova Prà a Genova Aereoporto e da Bolzaneto a Genova Ovest sono esenti dalmento del. La decisione è stata comunicata ufficialmente da Autostrade per l’. Un gesto dovuto, anche se non sufficiente a placare le polemiche che hanno fatto seguito al crollo del ponte. E come spesso capita, si vive di inerzia dovuta alla quotidianità, fino a quando l’ennesima ciclica tragedia non irrompe nel nostro Paese, scatenando polemiche, destinate poi all’oblio. La polemica attuale è appunto quella che ruota attorno alle strade e alle auto in circolazione: infrastrutture, manutenzione, bollo auto e assicurazione. E poi appunto, quanto cari sono i ...