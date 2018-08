Pazza Atalanta - il neo acquisto Rigoni porta in vantaggio i suoi all’Olimpico : Roma annichilita [VIDEO] : Rigoni ha portato in vantaggio l’Atalanta all’Olimpico dopo l’iniziale vantaggio di Pastore ed il pari di Castagne Roma annichilita dopo l’iniziale vantaggio di Pastore contro l’Atalanta. La squadra di Gasperini ha dapprima pareggiato i conti con un tap in di Castagne, successivamente ha invece trovato il vantaggio con il neo arrivato Rigoni, autore di un gran bel gol. Parte del merito va ad un grande Zapata, ...

Europa League 2018-2019 - GOLEADA Atalanta! Sarajevo sPazzato via - orobici al turno decisivo : Serviva una vittoria dopo il 2-2 interno dell’andata, è arrivata una GOLEADA di dimensioni storiche in campo europeo per l’Atalanta: gli orobici hanno schiantato a domicilio il Sarajevo imponendosi nella capitale bosniaca per 0-8 nel ritorno del secondo turno delle qualificazioni alla prossima Europa League di calcio. La Dea ora affronterà la vincente dell’incontro tra gli islandesi dell’Hafnarfjordur e gli israeliani ...

Pazza Atalanta : maxi offerta alla Sampdoria per Zapata! : Duvan Zapata nel mirino dell’Atalanta, il calciatore doriano potrebbe lasciare il club in estate, l’offerta orobica è superlativa Sampdoria presa d’assalto per Duvan Zapata. L’attaccante piace in Cina ma non solo, secondo quanto rivelato da Skysport, l’Atalanta avrebbe avanzato un’offerta davvero super ai doriani per accaparrarsi il calciatore colombiano. 14 milioni per il prestito biennale più opzione ...