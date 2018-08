Paul Gascoigne arrestato per molestie sessuali L' accusa | ha aggredito una donna in treno

Nuovi guai per Paul Gascoigne : l’ex Lazio arrestato con l’accusa di violenza sessuale : Paul Gascoigne finisce nuovamente nei guai: l’ex centrocampista della Lazio arrestato con l’accusa di violenza sessuale Paul Gascoigne finisce ancora nei guai. Il talentuoso ex centrocampista della Lazio e della Nazionale inglese è stato arrestato con la pesante accusa di aver violentato sessualmente una donna su un treno. Gascoigne è stato arrestato alla stazione di Durham lo scorso 20 agosto e poi rilasciato in attesa di ...

