Patronaggio con Renzi e Orlando | la campagna contro il pm che indaga su Salvini Ma le

huffingtonpost

: RT @antospi1973: Immigrazione, procuratore Patronaggio: rischio terrorismo con sbarchi ad Agrigento - MrDex68 : RT @antospi1973: Immigrazione, procuratore Patronaggio: rischio terrorismo con sbarchi ad Agrigento - BerSim1 : RT @ChiodiDonatella: TUTTI IN PIAZZA La rivolta morale delle persone perbene. #Salvini convochi la piazza. Dopo il colossale passo falso d… - AnanassoBlu : RT @CesareSacchetti: Patronaggio, il PM che ha indagato Salvini per sequestro di persona, lo vediamo qui con Renzi. Se Patronaggio avesse i… -

(Di lunedì 27 agosto 2018) Unasocialil pm Luigi, partita da due foto che lo ritraggono in compagnia dell'ex premier Matteoe dell'ex ministro della Giustizia Andrea. "guardacon amore", si legge nella didascalia di una foto diffusa in rete e presto diventata popolare. Nessun riferimento al contesto, alla data, solo il sospetto che il pm chesuper il caso della nave Diciotti sia un "amico" del Pd.La vera storia delle due foto racconta altro. Le foto risalgono al dicembre 2017 e riguardano la visita del segretario del Pde diad Agrigento. La circostanza è descritta da Agrigento Oggi:Questa mattinaè ad Agrigento ha visitato "Stanza della Memoria", l'ufficio dove il giudice Rosario Livatino lavorò per dieci anni come sostituto procuratore della Repubblica. La stanza, che è stata ricostruita ...