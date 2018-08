Parte dei profughi accolti a Rocca di Papa Fermati 4 probabili scafisti

Usa - sparatoria durante un torneo di videogiochi in Florida : in un video i colpi e le urla dei Partecipanti : Tre persone (compreso l’assassino) e altre 11 sono rimaste ferite a causa di una sparatoria avvenutadurante un torneo di videogiochi a Jacksonville, in Florida. L’autore è un 24enne di Baltimora, che dopo aver sparato sulla folla si è suicidato con un colpo di pistola. Nel video il drammatico audio degli spari e le urla terrorizzate dei partecipanti al torneo L'articolo Usa, sparatoria durante un torneo di videogiochi in Florida: in ...

Diego Moretti si schiera dalla Parte dei parroci goriziani : ... periodo che la Corte Costituzionale ha finora ritenuto nei limiti della Costituzione, bocciando nel passato altre normative che prevedevano requisiti più alti, e il non possesso - ovunque nel mondo -...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Napoli-Milan 3-2 - vittoria in rimonta dei Partenopei. Mertens e Zielinski fanno impazzire il San Paolo : Seconda giornata del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019 e seconda vittoria in rimonta per il Napoli di Carlo Ancelotti contro il Milan di Rino Gattuso. Al San Paolo una partita bellissima che vede i rossoneri andare in vantaggio di due gol grazie alle realizzazioni di Giacomo Bonaventura al 15′ e di Davide Calabria al 49′. Ci hanno pensato allora una doppietta di Piotr Zielinski (53′, 67′) e una rete del ...

Diretta/ Vuelta 2018 streaming video e tv : Parte Simon Yate - uno dei grandi favoriti : Diretta Vuelta 2018 streaming video e tv 1^ tappa cronometro Malaga, 8 km: vincitore, percorso e orario della prova contro il tempo che apre la corsa (oggi sabato 25 agosto)(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 20:18:00 GMT)

Diciotti - Farnesina : NO di Budapest ad accogliere Parte dei migranti : Teleborsa, - Continua il braccio di ferro sulla questione della nave Diciotti ancora ferma al Porto di Catania. Mentre si rimane in attesa delle decisioni di Bruxelles sulla gestione dei flussi ...

Serie A Genoa - crollo ponte : 43 minuti di silenzio da Parte dei tifosi rossoblu : GENOVA - "Domenica sera scegliamo la strada del silenzio, nel rispetto di chi ha perso la vita su quel ponte. Un silenzio assordante di 43 minuti, uno per ogni bambino, lavoratore, studente, papà o ...

Parte dei migranti sulla Diciotti in sciopero della fame. Salvini : "Molti italiani poveri lo fanno ogni giorno" : Una Parte dei 150 migranti che si trovano a bordo della nave Diciotti, ancorata nel porto di Catania, ha deciso di iniziare lo sciopero della fame. La maggioranza non avrebbe aderito alla protesta. Lo si apprende in ambienti della Guardia costiera di Catania, dopo l'annuncio dato dai parlamentari del Pd che ieri avevano effettuato una ispezione a bordo. Organizzazioni umanitarie confermano che l'iniziativa stamane si è concretizzata con ...

Crollo ponte Morandi - periti dei pm : grave degrado della Parte ovest : Il procuratore Cozzi riferisce sull'esito dei controlli. Il prossimo passo è avvisare "organi competenti per la messa in sicurezza o l'abbattimento"

Strade interrotte : disagi per aziende e lavoratori - la Uil chiede Partenze anticipate dei pullman : Ritardi consistenti accumulati dagli utenti del trasporto pubblico che devono raggiungere la zona industriale di Termoli CAMPOBASSO. Questa mattina la UIL Molise, unitamente alle categorie UILTEC, ...

Vuelta a España 2018 : la startlist e l’elenco completo dei Partecipanti : La Vuelta a España 2018 si disputerà dal 25 agosto al 16 settembre: la terza corsa a tappe più importante della stagione si districherà in terra iberica per 21 tappe, ci aspettano tre settimane di grande spettacolo e di grandi emozioni su un percorso come sempre pensato per gli scalatori. Non mancheranno i grandi campioni che si daranno battaglia per la conquista della maglia rossa: Miguel Angel Lopez, Nairo Quintana, Thibaut Pinot, Rigoberto ...

'In Italia c'è un'appropriazione inaccettabile di beni pubblici da Parte dei privati. Lo Stato è responsabile' : 'Il sistema Paese è inadeguato: nessuno controlla e ci si affida al fato, salvo scatenarsi, dopo una tragedia, in un'inammissibile fuga dalle responsabilità. È sconvolgente'. Lo dice Raffaele Cantone, ...

"In Italia c'è un'appropriazione inaccettabile di beni pubblici da Parte dei privati. Lo Stato è responsabile" : "Il sistema Paese è inadeguato: nessuno controlla e ci si affida al fato, salvo scatenarsi, dopo una tragedia, in un'inammissibile fuga dalle responsabilità. È sconvolgente". Lo dice Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità anticorruzione, interviStato da 'La Stampa'. Per Cantone: "La fuga dalle responsabilità è un classico Italiano. Faccio un esempio: se ...

