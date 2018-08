Parole in scena a Pordenonelegge

Il finale di The Vampire Diaries ha rovinato la storia di Klaus e Caroline : la scena tagliata e le Parole di Julie Plec sui Klaroline : Il finale di The Vampire Diaries ha rovinato la storia dei Klaroline per sempre. I fan non ne hanno dubbi e lo stesso ha rivelato poche ore fa Julie Plec dopo l'ultimo episodio di The Originals 5. Anche lo spin off è finito in panchina e per i Klaroline niente è stato come speravamo e la stessa produttrice e ideatrice della serie lo sa bene. Nel finale di The Vampire Diaries Caroline ha sposato Stefan per poi perderlo poco dopo per il suo ...