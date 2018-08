Parma | i tifosi già chiedono la ‘testa’ di D’Aversa | inizio di stagione deludente

calcioweb.eu

(Di lunedì 27 agosto 2018) Il campionato di Serie A è appena iniziato ma già è possibile stilare un primo bilancio, una squadra che ha deluso fino al momento è sicuramente il, un solo punto conquistato per la squadra di D’Aversa, pareggio contro l’Udinese dopo il doppio vantaggio e sconfitta nella gara di ieri nello scontro salvezza contro la Spal. Il mercato portato avanti dalla dirigenza è stato molto importante soprattutto negli ultimi giorni ma isono già delusi dal rendimento della squadra egià la ‘testa’ dell’allenatore, un amore mai sbocciato quello traed allenatore. La squadra non ha di certo entusiasmato ma D’Aversa ha bisogno di tempo, la squadra è stata completata solo negli ultimi giorni e tanti calciatori non sono ancora in condizione, tra tutti l’attaccante Gervinho. Per il momento D’Aversa non può essere messo in ...