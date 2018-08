Pareggio spettacolo tra Roma e Atalanta | 3-3 con rimonta giallorossa

Samurai e Leoni - Pareggio e spettacolo in Giappone-Senegal : le due sorprese di Russia 2018 nel girone più accattivante del Mondiale : Gol, spettacolo e tanto divertimento nella seconda sfida del gruppo H fra Giappone e Senegal: le due sorprese di Russia 2018 sono ancora in corsa per accedere agli ottavi Chi lo avrebbe mai detto che Giappone e Senegal sarebbero state le sorprese di Russia 2018? Nel Gruppo H che sembrava dover essere dominato dalla forza della Polonia e dalla qualità della Colombia, entrambe ancora a 0 punti prima della sfida di questa sera, il Giappone e Sengal ...