Papa Francesco | su Diciotti | migranti ' andranno a Rocca di Papa'

Viganò attacca Papa Francesco : "Coprì gli abusi sui seminaristi - si dimetta" : La replica di Bergolio sul caso dell'arcivescovo EdgarMcCarrick: "Leggete il dossier e giudicate voi"

Pedofilia - Papa Francesco : “Fate voi il vostro giudizio. Io non dirò una parola” : “Ho letto questa mattina quel comunicato. Dico sinceramente: leggete voi attentamente quel comunicato e fate voi il vostro giudizio. Io non dirò una parola su questo: credo che il comunicato parla da sé e voi avete la capacità giornalistica sufficiente per trarre le conclusioni”. Questo l’unico commento di Papa Francesco sulla lettera dell’ex Nunzio in Usa, Carlo Maria Viganò, nella quale si dice che Bergoglio era a conoscenza ...

Il cardinale Burke sulla denuncia di Viganò : "Adesso Papa Francesco deve fare chiarezza" : "Adesso il Papa deve fare chiarezza". A dirlo è Raymond Leo Burke, cardinale americano noto per le sue posizioni ultraconservatrici, in un'intervista a La Verità, all'indomani della lettera-denuncia dell'ex nunzio apostolico negli Usa, Carlo Maria Viganò, che punta il dito contro Papa Francesco - e ne chiede le dimissioni - per aver saputo degli abusi sessuali commessi dal cardinale Theodore McCarrick, ma di aver volutamente ...

Pedofilia - attacco a Papa Francesco dall’ex nunzio. Bergoglio : “Si commenta da solo” : Sul volo di ritorno dall’Irlanda papa Francesco ha come al solito risposto alle domande dei giornalisti: ha parlato dei migranti della nave Diciotti, di figli gay e aborto, e non ha voluto commentare le accuse lanciategli dall'ex nunzio Viganò secondo il quale Bergoglio avrebbe saputo che il cardinale Theodore McCarrick era un pedofilo, ma avrebbe coperto gli abusi.Continua a leggere

Irlanda - Papa Francesco alle famiglie : “amatevi come Cristo - Lui vi salva”/ “Perdono per gli abusi pedofili” : Papa Francesco in Irlanda. Pedofilia e famiglie fra i temi trattati: grande attesa fra i fedeli della chiesa cattolica accorsi in massa nel weekend, circa 35mila persone(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 19:07:00 GMT)

Papa Francesco IN IRLANDA : “CHIESA HA TRADITO CON GLI ABUSI”/ Pedofilia - “imploro perdono per famiglia di Dio” : PAPA FRANCESCO in IRLANDA. Pedofilia e famiglie Lgbt fra i temi trattati: grande attesa fra i fedeli della chiesa cattolica accorsi in massa nel weekend, circa 35mila persone(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 16:10:00 GMT)

Attacco a Papa Francesco - Viganò : “si dimetta - coprì pedofilo”/ Incoerenze dell’ex nunzio sul caso McCarrick : Papa Francesco, l'Attacco di mons. Viganò sul caso McCarrick: "il Pontefice si dimetta, coprì un pedofilo". Il documento anti-Vaticano dell'ex nunzio e tutti i dubbi(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 14:53:00 GMT)

Accuse a Papa Francesco : “Ha coperto gli abusi di un cardinale - deve dimettersi” : Dalle pagine de La Verità arrivano le parole dell'ex nunzio apostolico Usa Carlo Maria Viganò, che accusa il Pontefice di...

Pedofilia - Papa Francesco in Irlanda : “Imploro il perdono - mai più abusi” : Papa Francesco all'Angelus a Knock, dove c'è il santuario mariano d'Irlanda: “Chiedo alla nostra Madre Beata di intercedere per la guarigione di tutte le persone che hanno subito abusi di qualsiasi tipo e di confermare ogni membro della famiglia cristiana nel risoluto proposito di non permettere mai più che queste situazioni accadano”.Continua a leggere

Irlanda - Papa Francesco a Knock prega per vittime pedofilia/ “Madonna interceda per chi abusato dalla Chiesa” : Papa Francesco in Irlanda. pedofilia e famiglie Lgbt fra i temi trattati: grande attesa fra i fedeli della chiesa cattolica accorsi in massa nel weekend, circa 35mila persone(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 12:58:00 GMT)

“Pedofilia - Papa Francesco deve dimettersi!”. Clamoroso - ecco chi lo chiede. E non è un perfetto sconosciuto : “Papa Francesco dunque ‘riconosca i suoi errori’ e, in coerenza con il conclamato principio di tolleranza zero, sia il primo a dare il buon esempio a Cardinali e Vescovi che hanno coperto gli abusi e si dimetta insieme a tutti loro”. È terremoto in Vaticano, l’epicentro è Monsignor Viganò, già nunzio apostolico negli Stati Uniti e delegato per le rappresentanze pontificie nella Segreteria di Stato della Santa Sede. L’argomento su ...