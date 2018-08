Chi è l'arcivescovo che ha chiesto a Papa Francesco di dimettersi : Quando lasciò il suo incarico di nunzio apostolico a Washington - di fatto l'ambasciatore della Santa Sede negli Stati Uniti - monsignor Carlo Maria Viganò si aspettava un prestigioso incarico in Curia. E invece ad attenderlo c'erano la pensione anticipata e la prospettiva dell'oblio. Ma il prelato non ha mai avuto alcuna intenzione di rassegnarsi, tanto da scatenare una ...

Papa Francesco : “figlio gay va sempre accolto - serve la famiglia”/ “Se ancora bambini la psichiatria è utile” : Papa Francesco, la risposta su figli gay: "va sempre accolto, serve la famiglia. Se bambini la psichiatria può essere utile, ma l'importante è il dialogo e l'accoglienza"(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 12:10:00 GMT)

Papa Francesco a Santa Maria Maggiore : 11.35 Stamane Papa Francesco, rientrato ieri sera a Roma dal viaggio apostolico in Irlanda, come di consuetudine si è recato nella Basilica romana di Santa Maria Maggiore, dove si è soffermato in preghiera davanti all'immagine della Madonna 'Salus Populi Romani'. Il Pontefice ha deposto sull'altare un omaggio floreale. Prima di rientrare in Vaticano, Francesco si è fermato nella Chiesa di Sant'Agostino,a Campo Marzio.

Papa Francesco - Diciotti : “Ecco in quale città italiana ospitiamo i migranti” : Un Papa Francesco risoluto quello che parla coi giornalisti, di ritorno dal IX Incontro Mondiale delle Famiglie a Dublino (il prossimo sarà a Roma nel 2021). Sull’aereo della Aer Lingus, Bergoglio si lascia andare, oltre che sul discorso degli abusi sessuali coperti dalla chiesa cattolica, anche e soprattutto dei migranti della Diciotti accolti dalla Cei. Come infatti si è saputo ieri, a pochi minuti dallo sbarco dei 130 migranti, ...

Papa Francesco : "Un figlio gay va sempre accolto - silenzio non è rimedio" : Se un figlio rivela la sua omosessualità ai genitori, questi devono "pregare, non condannare, dialogare, capire, fare spazio perché si esprimi" perché altrimenti viene meno "la maternità e la paternità". Lo ha detto il Papa nella conferenza stampa sul volo di ritorno da Dublino. "Mai dirò che il silenzio è un rimedio. Tu sei mio figlio, sei mia figlia, come io sono tuo padre, tua madre. Parliamo. ...

Papa Francesco : su Diciotti - migranti 'andranno a Rocca di Papa' : Vanno a Mondo Migliore, a Rocca di Papa, lì cominceranno a studiare l'italiano. E' importante per integrarsi conoscere la lingua'. Lo ha detto Papa Francesco ai giornalisti sul volo di ritorno da ...

Viganò attacca Papa Francesco : "Coprì gli abusi sui seminaristi - si dimetta" : La replica di Bergolio sul caso dell'arcivescovo EdgarMcCarrick: "Leggete il dossier e giudicate voi"

Pedofilia - Papa Francesco : “Fate voi il vostro giudizio. Io non dirò una parola” : “Ho letto questa mattina quel comunicato. Dico sinceramente: leggete voi attentamente quel comunicato e fate voi il vostro giudizio. Io non dirò una parola su questo: credo che il comunicato parla da sé e voi avete la capacità giornalistica sufficiente per trarre le conclusioni”. Questo l’unico commento di Papa Francesco sulla lettera dell’ex Nunzio in Usa, Carlo Maria Viganò, nella quale si dice che Bergoglio era a conoscenza ...

Il cardinale Burke sulla denuncia di Viganò : "Adesso Papa Francesco deve fare chiarezza" : "Adesso il Papa deve fare chiarezza". A dirlo è Raymond Leo Burke, cardinale americano noto per le sue posizioni ultraconservatrici, in un'intervista a La Verità, all'indomani della lettera-denuncia dell'ex nunzio apostolico negli Usa, Carlo Maria Viganò, che punta il dito contro Papa Francesco - e ne chiede le dimissioni - per aver saputo degli abusi sessuali commessi dal cardinale Theodore McCarrick, ma di aver volutamente ...

Pedofilia - attacco a Papa Francesco dall’ex nunzio. Bergoglio : “Si commenta da solo” : Sul volo di ritorno dall’Irlanda papa Francesco ha come al solito risposto alle domande dei giornalisti: ha parlato dei migranti della nave Diciotti, di figli gay e aborto, e non ha voluto commentare le accuse lanciategli dall'ex nunzio Viganò secondo il quale Bergoglio avrebbe saputo che il cardinale Theodore McCarrick era un pedofilo, ma avrebbe coperto gli abusi.Continua a leggere

