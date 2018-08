Papa Francesco | “accuse Carlo Maria Viganò? Giudicate voi” Pedofilia | dossier ‘inizia’

Immigrati - Papa Francesco : il suo zampino per farci arrivare in Italia altri centro stranieri : ... cioè in Italia, mica in Vaticano, dove, spiega ancora il Pontefice, 'cominceranno a imparare l'Italiano presso 'Mondo migliore''. Bergoglio svela poi chi e come ha svolto la trattativa : 'Quello che ...

Il dossier di monsignor Carlo Viganò che accusa Papa Francesco : 'Sapeva degli abusi sui minori' : Occorre abbattere l'omertà con cui vescovi e sacerdoti hanno protetto loro stessi a danno dei loro fedeli, omertà che agli occhi del mondo rischia di far apparire la Chiesa come una setta, omertà non ...

Martin Luther King - Papa Francesco e il valore del vivere insieme : Programma di politica tra Stati vicini come gli Stati Uniti e il Messico, o l'Italia, la Francia e la Libia, che non sanno più capire quale sia il loro interesse nazionale e confondendolo con qualche ...

Chi è l'arcivescovo che ha chiesto a Papa Francesco di dimettersi : Quando lasciò il suo incarico di nunzio apostolico a Washington - di fatto l'ambasciatore della Santa Sede negli Stati Uniti - monsignor Carlo Maria Viganò si aspettava un prestigioso incarico in ...

Papa Francesco : "figlio gay va sempre accolto - serve la famiglia"/ "Se ancora bambini la psichiatria è utile" : Papa Francesco, la risposta su figli gay: 'va sempre accolto, serve la famiglia. Se bambini la psichiatria può essere utile, ma l'importante dialogo'.

Papa Francesco a Santa Maria Maggiore : 11.35 Stamane Papa Francesco, rientrato ieri sera a Roma dal viaggio apostolico in Irlanda, come di consuetudine si è recato nella Basilica romana di Santa Maria Maggiore, dove si è soffermato in preghiera davanti all'immagine della Madonna 'Salus Populi Romani'. Il Pontefice ha deposto sull'altare un omaggio floreale. Prima di rientrare in Vaticano, Francesco si è fermato nella Chiesa di Sant'Agostino,a Campo Marzio.

Papa Francesco - Diciotti : “Ecco in quale città italiana ospitiamo i migranti” : Un Papa Francesco risoluto quello che parla coi giornalisti, di ritorno dal IX Incontro Mondiale delle Famiglie a Dublino (il prossimo sarà a Roma nel 2021). Sull’aereo della Aer Lingus, Bergoglio si lascia andare, oltre che sul discorso degli abusi sessuali coperti dalla chiesa cattolica, anche e soprattutto dei migranti della Diciotti accolti dalla Cei. Come infatti si è saputo ieri, a pochi minuti dallo sbarco dei 130 migranti, ...

Pedofilia - ex nunzio accusa il Papa. Francesco : 'Si commenta da sé' : 'Imploro il perdono di Dio per questi peccati' ha detto Bergoglio che aggiunge 'un figlio gay va sempre accolto' - "Leggete voi attentamente e fate il vostro giudizio: il comunicato parla da sé": Così ...

Papa Francesco : "Un figlio gay va sempre accolto - silenzio non è rimedio" : Se un figlio rivela la sua omosessualità ai genitori, questi devono "pregare, non condannare, dialogare, capire, fare spazio perché si esprimi" perché altrimenti viene meno "la maternità e la paternità". Lo ha detto il Papa nella conferenza stampa sul volo di ritorno da Dublino. "Mai dirò che il silenzio è un rimedio. Tu sei mio figlio, sei mia figlia, come io sono tuo padre, tua madre. Parliamo. ...