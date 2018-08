Papa | ' Figli gay non vanno cacciati e aborto è problema umano'

Papa : figlio gay va sempre accolto : ANSA, - AEREO PapaLE, 27 AGO - Se un figlio rivela la sua omosessualità ai genitori, questi devono "pregare, non condannare, dialogare, capire, fare spazio perché si esprimi" perché altrimenti viene ...

JASMINE CARRISI / La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso e l'amore per la musica : il gesto del papà : JASMINE CARRISI, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha rilasciato un'intervista al settimanale DiPiù dove ha ammesso: "Lavorare in tv? Il mio sogno è un altro!"(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 17:41:00 GMT)

Tragico incidente stradale - morti papà e due figli : tornavano da un matrimonio : L''incidente stradale è avvenuto all'imbocco della statale 626 Caltanissetta-Gela, alle porte del capoluogo nisseno

Alessandria : papà abbandona nell’auto sotto il sole i figli di 3 e 5 anni : La temperatura esterna era di 34 gradi, mentre quella interna superiore a 40: a salvare i bambini l'intervento della polizia.Continua a leggere

Bologna - rubano il pc al figlio disabile. L'appello del papà ai ladri : L'appello «Faccio un appello ai ladri: ridateci quel computer, lì dentro c'è tutto quello di cui il mio bambino ha bisogno per continuare ad andare a scuola». Perché in quel portatile che, nelle loro ...

Mamma Neanderthal e papà Denisova : la prima figlia di 2 ominidi/ Ultime notizie : é una ragazzina di 13 anni : Mamma Neanderthal e papà Denisova: scoperta la prima figlia di 2 ominidi. Ultime notizie: é una ragazzina di 13 anni vissuta circa 50mila anni fa(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 14:28:00 GMT)

Mamma Neanderthal e papà Denisova : scoperta la prima figlia di due diversi gruppi di ominidi : (Foto: IAET SB RAS, Sergei Zelensky) Le grandi scoperte spesso in antropologia passano dalle piccole (relativamente) cose. Stavolta la piccola cosa è un frammento osseo rinvenuto nel 2012 presso i Monti Altaj della Siberia, il cui dna è stato estratto e analizzato, restituendo ai ricercatori la sorpresa di trovarsi di fronte a un individuo figlio di due ominidi diversi. Quel frammento osseo infatti apparteneva a una giovane ragazza, di circa 13 ...

La figlia di Almirante : "In Salvini rivedo l'entusiasmo di papà" : Sembra una Cenerentola, scesa dal mondo delle nuvole dove vive in attesa del principe azzurro che la prenda e la porti via. E speriamo che ciò avvenga quanto prima per il bene della città. Comunque ...

'Papà eroe : ha salvato i suoi figli dalla furia del torrente del Pollino' : CISTERNINO - 'Papà eroe, Gianfranco Fumarola. Poliziotto della prima linea, bravo ragazzo cresciuto a Cisternino'. Con la forza della disperazione ha messo in salvo i suoi due figli di 11 e 12 anni, ...

Salvini a figlia che spunta in diretta Fb - papà sta lavorando : Intermezzo familiare imprevisto per Matteo Salvini nella diretta Facebook incendiaria sui migranti. All'improvviso arriva la figlia accanto a lui e il ministro inquadra parzialmente la bambina con lo ...

Il papà di Giovanni Battiloro : 'Mio figlio non è morto - è stato ucciso' : Parla Roberto Battiloro, papà di Giovanni, morto nel crollo del ponte Morandi. 22 agosto 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Il papà-coraggio al torrente Raganello : salva i figli - poi l'ondata lo travolge : Era in escursione nel Raganello con i figli di 11 e 12 anni, che si sono salvati probabilmente grazie al loro papà, Gianfranco Fumarola, il 43enne residente a Cisternino (Brindisi) morto nella piena del torrente in Calabria. Fumarola era un agente di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Taranto ed aveva tre figli maschi. È morto la notte scorsa in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. La moglie Cinzia, ...

Choc in Ciociaria : papà spara e uccide i figli nel sonno - poi si toglie la vita : Li avrebbe uccisi nel sonno e poi si è tolto la vita. Strage in famiglia ad Esperia, in provincia di Frosinone. Gianni Pallotta, pensionato di 70 anni ha sparato al figlio di 18 anni e alla figlia di ...

L'appello di mamma e papà a tutti i genitori : "Attenti - così è morta nostra figlia" : Emeline Miller è morta annegata in piscina ad appena 19 mesi. I genitori hanno voluto lanciare un appello