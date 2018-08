Pane e pasta | da settembre | potrebbero costare di più Una stangata da 2 7 miliardi di

Stangata bollette gas - energia - pasta - Pane e scuola : autunno di rincari e prezzi boom : rincari dei prezzi per energia, bollette, scuola, pane e pasta. Un salasso per gli italiani che già dall'autunno potrebbe colpire le nostre tasche con effetti negativi. A rincarare sono i costi per l'...

Codacons : a settembre rischio stangata su Pane e pasta : Il Codacons lancia l’allarme: a settembre potrebbe esserci un aumento su pane e pasta che graverà sulle famiglie italiane per circa 45 euro l’anno. È il risultato della siccità che ha colpito i principali Paesi produttori di grano e che avrà come conseguenza un aumento dei listini del 5% per una “stangata” complessiva da 2,7 miliardi di euro annui. Al contempo, sono previsti gli “immancabili” aumenti per le spese scolastiche con un incremento ...

La stangata di settembre : in arrivo l'aumento dei prezzi per Pane e pasta : Sono attesi, a breve, aumenti dei prezzi per pane e pasta. La stangata di settembre che, come consuetudine, attende gli italiani al rientro dalle ferie riguardera', questa volta, non solo il materiale scolastico ma anche alcuni tra i generi alimentari maggiormente presenti sulle nostre tavole. L’allarme è stato lanciato dallo Sportello dei Diritti, e successivamente ripreso da Codacons, sulla base dell’andamento del prezzo del grano, i cui ...

