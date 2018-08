Pallavolo | iniziata ufficialmente la stagione della Banca Valsabbina | Leonesse in campo

sportfair

: RT @chiccacor: E' appena iniziata la 2 giornata ed abbiamo già potuto ammirare le esibizioni di #CR7 che, in barba ai regolamenti, può fare… - DeliaPagliuca : RT @chiccacor: E' appena iniziata la 2 giornata ed abbiamo già potuto ammirare le esibizioni di #CR7 che, in barba ai regolamenti, può fare… - sariavassallo : RT @chiccacor: E' appena iniziata la 2 giornata ed abbiamo già potuto ammirare le esibizioni di #CR7 che, in barba ai regolamenti, può fare… - m_dalessandro65 : RT @chiccacor: E' appena iniziata la 2 giornata ed abbiamo già potuto ammirare le esibizioni di #CR7 che, in barba ai regolamenti, può fare… -

(Di lunedì 27 agosto 2018) Prima sgambata del team bresciano di A1 firmato, che si è prestato agli obbiettivi dei fotografi e ai microfoni dei giornalisti. Nel pomeriggioin sala pesi Oggi, lunedì 27 Agosto, al PalaGeorge di Montichiari, lebianconere hanno iniziato il cammino che per ventiquattro giornate le vedrà impegnate in entusiasmanti sfide, in quello che gli addetti lavori considerano il torneo pallavolistico femminile più bello del mondo. A dare il benvenuto e bentornato alledel confermato coach Enrico Mazzola, erano presenti i direttori Emanuele Catania e Lucrezia Catania. Il tecnico lodigiano, alla quartasulla panchina bresciana, sarà affiancato da Marco Zanelli (allenatore in seconda), Davide Tomasini (scout), lo storico preparatore atletico Sergio Padovani, cui si è aggiunto l’assistente Mattia Cozzi. Fra i fisioterapisti ci sarà il ...