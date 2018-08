Palio della Rocca 2018

Atletica - English Gardner eguaglia il record del Palio della Quercia sui 100m : Ho avuto bisogno di tempo per recuperare dalle fatiche di Berlino Tamberi terzo con 2.26m nel salto in alto Il pubblico di Rovereto ha sostenuto il campione del mondo indoor di Portland 2016 ...

Atletica – Palio della Quercia : Tamberi lancia l’attacco ai 2 - 30 a Rovereto : Gianmarco Tamberi all’attacco ai 2,30 al 54° Palio della Quercia a Rovereto Nel 54° Palio della Quercia a Rovereto, in Trentino, terzo posto sulla pedana dell’alto di Gianmarco Tamberi. Il 26enne delle Fiamme Gialle supera 2,26 alla terza e ultima prova, a due centimetri dal primato stagionale, con la stessa misura dell’ucraino Andriy Protsenko e del keniano Mathew Sawe che si aggiudicano la vittoria a pari merito per un nullo in ...

Atletica - Palio della Quercia 2018 : tutti i risultati a Rovereto. Gimbo Tamberi terzo - Yeman Crippa sesto : A Rovereto (Trento) si è disputato il tradizionale Palio della Quercia, meeting internazionale di Atletica leggera caratterizzato da un buon parterre. 100 METRI (MASCHILE) – Tempi alti nonostante il buon campo partenti e il vento positivo di 0.7 m/s. Si impone il turco Jak Ali Harvey (10.14) che ha la meglio sullo statunitense Michael Rodgers (10.17) e sul panamense Alonso Edward (10.21). 100 METRI (FEMMINILE) – La prestazione più ...

Montone - "Donazione della Santa Spina" - Porta del Borgo conquista il Palio : Il mio personale plauso va alla Pro Loco di Montone, guidata da Raffaele Bei , anche maestro che realizza i pali; ai Rioni, agli autori degli spettacoli e a chi ne cura la regia, a quanti lavorano in ...

Palio di Siena - vince la contrada della Lupa : La contrada della Lupa con il cavallo Porta Alabe montato da Giuseppe Zedde, detto Gingillo, ha vinto il Palio dedicato alla Madonna dell'Assunta che si è corso stasera in piazza del...

Palio di Siena : storia - curiosità - tradizioni e regole della corsa più particolare del mondo : Palio di Siena Il Palio di Siena è sicuramente una delle corse storiche più famose del mondo. Un evento che si disputa in Piazza del Campo a Siena il 2 luglio , Palo della Madonna di Provenzano, e il 16 agosto , Palio dell'Assunta, di ogni anno. La storia - curiosità corsa sentitissima ...

DIRETTA / Palio di Siena 2018 info streaming video e tv : verso la terza prova - l'albo d'oro della corsa : DIRETTA Palio di Siena 2018 info streaming video e tv, la seconda prova è stata annullata a causa del maltempo e dunque i cavalli torneranno in piazza in serata per la loro terza prova(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 14:47:00 GMT)

Diretta / Palio di Siena 2018 : i lotti della tratta - poi sorteggio e 1^ prima prova streaming video-tv (oggi) : Diretta Palio di Siena 2018: streaming video e tv, lunedì 13 agosto è il giorno dedicato alla tratta, all'assegnazione dei cavalli alle contrade e alla prima prova che si svolge in serata(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 09:17:00 GMT)

Feste d'altri tempi - la Vicenza del Palio e della Rua : Si riscoprirà un Campo Marzo animato da Feste, spettacoli, corse di cavalli ed eroi del Far West; si rivedrà una città addobbata a festa per accogliere sovrani e ospiti illustri, a volte con lo ...

Provincia di Modena : Montecreto - domani Festa della Madonna del Trogolino con il Palio degli asini : ... poi la sfilata con la banda di Montefiorino fino all'asinodromo al campo sportivo di via Trogolino, dove si svolgono anche spettacoli di intrattenimento. Alle 18 inizia la gara tra le sei contrade ...