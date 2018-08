Opa Mittel | riaperti termini istruttoria

Mittel vola verso prezzo Opa - Progetto Co-Val annuncia offerta totalitaria a 1 - 75 euro/azione : Teleborsa, - Seduta decisamente positiva per Mittel, che tratta in rialzo del 5,09%. A fare da assist alle azioni, è l'OPA obbligatoria sul titolo, a 1,75 euro per azione, lanciata da Progetto Co-Val, ...