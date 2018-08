Omicidio-suicidio a Camogli | uccide la moglie a colpi di pistola e si toglie la vita

Frosinone - Omicidio – suicidio a Esperia : Gianni Paliotta spara ai figli - poi si toglie la vita : Un’estate da dimenticare a Esperia, piccolo comune della provincia di Frosinone, dove nelle ultime due settimane si sono consumate due tragedie sfociate nel sangue. L’ottavo mese dell’anno si è aperto con l’omicidio consumato da parte del 30enne Mario Teoli che, la sera del primo agosto, avrebbe ammazzato, con quattro fendenti tra l’addome e il torace, il padre Antonio di 68 anni. Una lite, l’ennesima per incomprensioni e ...

Levanto - coppia di anziani cadaveri in casa : Omicidio-suicidio?/ Giallo alle Cinque Terre : “lì da settimane” : Levanto (La Spezia), coppia di anziani ritrovati cadaveri in casa: ipotesi omicidio-suicidio o doppio malore, le ultime notizie. Giallo alle Cinque Terre, i corpi erano lì "da settimane"(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 21:01:00 GMT)

Palermo - vigilante trovato morto : colpo di pistola alla tempia/ Ultime notizie Carini : Omicidio o suicidio? : Palermo, vigilante trovato morto nella notte a Carini: un colpo di pistola alla tempia. Giallo sulla dinamica: si tratta di un suicidio o è stato ucciso? Indagini in corso.(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 17:39:00 GMT)

85enne morto - Omicidio-tentato suicidio : ANSA, - PESARO, 10 AGO - Il marito, 85 anni, morto sul letto con segni di soffocamento, la moglie di 80 anni accovacciata vicino alla finestra in stato semiconfusionale forse per l'assunzione di ...

Anziana sotto shock accanto al cadavere del marito - l'ipotesi è di Omicidio e tentato suicidio : Il marito, 85 anni, morto sul letto con segni di soffocamento, la moglie, di 80 anni, accovacciata vicino alla finestra in stato semiconfusionale, forse dovuto all'assunzione di farmaci. È la scena davanti alla quale si sono trovati i vigili del fuoco in una casa a Sant'Eusebio di Frontone (Pesaro Urbino).Una delle ipotesi, avvalorata anche dal ritrovamento di un biglietto, è che si sia trattato di un omicidio e poi di un tentato ...

New York - sparatoria in un ospedale/ Ultime notizie video : potrebbe essere un caso di Omicidio-suicidio : New York, sparatoria in un ospedale: video. potrebbe essere un caso di omicidio-suicidio. Le Ultime notizie: Westchester Medical Center in lockdown.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 17:03:00 GMT)

Strangola la moglie e poi si impicca : ipotesi Omicidio-suicidio nel varesotto : La malattia, il dolore, la paura di ciò che sarà, in pochi attimi si sarebbero trasformati in raptus omicida. Poi la voglia di farla finita. Questa la prima ipotesi, ma non l'unica, su cui gli inquirenti si stanno concentrando per ricostruire la dinamica in un presunto omicidio-suicidio, verificatosi questa sera a Busto Arsizio, in provincia di Varese.Intorno all'ora di cena, in via San Candido 10, sono stati scoperti privi di vita ...

Busto Arsizio - coppia trovata morta in casa. L'ipotesi dell'Omicidio-suicidio : A lanciare l'allarme è stata la figlia. La donna, 68 anni, è stata strangolata. Il marito, 72enne, si sarebbe poi impiccato

Caso Scieri - arrestato ex caporale : Omicidio per nonnismo/ Ultime notizie - svolta indagini : escluso suicidio : Emanuele Scieri non si è suicidato: svolta nel Caso del parà morto in caserma a Pisa 19 anni fa. Ultime notizie, un arresto per concorso in omicidio: cosa avvenne quel 16 agosto '99?(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 15:29:00 GMT)