Omicidio dopo la disco - minacce di morte al 19enne napoletano : 'Sei un morto che cammina', 'Spero che ti trafiggeranno 10.000 coltellate'. Sono alcuni dei messaggi di morte apparsi da questa mattina sulla bacheca facebook di Francesco Schiattarelli, il ...

PALERMO - Omicidio IN VIA SFERRACAVALLO/ Ultime notizie - 43enne ucciso dopo lite fra conomini : PALERMO, ucciso un 43enne in via SFERRACAVALLO: una lite fra condomini è stata fatale a Cosimo D'Aleo, ucciso con due colpi di pistola intorno alle 20.30 di martedì(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 00:52:00 GMT)

Omicidio in spiaggia a Nicotera - dopo una settimana si costituisce il presunto killer : Si è costituito ai carabinieri il presunto autore dell'Omicidio di Francesco Timpano, il 43enne ucciso il 12 agosto scorso sulla spiaggia a Nicotera, in Calabria. Si tratta di un uomo di 36 anni, braccato dal giorno del delitto. Il presunto assassino si è presentato ai carabinieri di Nicotera Marina (Vibo Valentia).Continua a leggere

Omicidio a Settimo Torinese - figliastro uccide ex poliziotto a colpi di pistola dopo una lite : Una lite in famiglia poco dopo la cena è finita in tragedia. È accaduto nella notte in un alloggio in via Fantina 47. A sparare a Domenico Gatti, 59 anni, poliziotto in pensione è stato il figliastro, ...

Omicidio a Settimo Torinese - ex poliziotto ucciso dopo una lite : Colpi di pistola dopo la lite. La discussione è finita in tragedia e una persona è morta. La vittima si chiamava Domenico Gatti, un poliziotto in pensione di 59 anni, morto sul colpo dopo essere stato ...

Omicidio Ciatti - un anno dopo La fidanzata : «Io al processo. Le foto sui social? Non avrei dovuto pubblicarle»|Il ricordo : A un anno dalla morte del ragazzo di Scandicci, le parole di Ilaria Inverso: «Mi ha salvato lavorare con i bambini»

Omicidio Ciatti - un anno dopo La fidanzata : «Io al processo Le foto sui social? Non avrei dovuto pubblicarle»|Il ricordo : A un anno dalla morte del ragazzo di Scandicci, le parole di Ilaria Inverso: «Mi ha salvato lavorare con i bambini»

Antonino Scopelliti - 27 anni dopo trovata l'arma dell'Omicidio : Si aggiunge un importante tassello al complesso mosaico investigativo dell'omicidio del sostituto procuratore generale della Corte di cassazione Antonino Scopelliti, ucciso 27 anni fa in località '...

Antonino Scopelliti - 27 anni dopo trovata l'arma dell'Omicidio : Si aggiunge un importante tassello al complesso mosaico investigativo dell'omicidio del sostituto procuratore generale della Corte di cassazione Antonino Scopelliti, ucciso 27 anni fa in località '...

Omicidio Scopelliti : 27 anni dopo trovata l'arma del delitto/ Ultime notizie : si indaga sui killer del giudice : Omicidio Antonino Scopelliti: 27 anni dopo trovata l'arma usata per uccidere il magistrato. Ancora indagini in corso per fare luce sui suoi presunti killer.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 15:34:00 GMT)

Omicidio Scopelliti - 27 anni dopo trovata l'arma che uccise il giudice : Omicidio Scopelliti, 27 anni dopo trovata l'arma che uccise il giudice La notizia è stata data dal capo della Dda di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, in occasione del 27esimo anniversario dell'Omicidio del giudice della Cassazione. Si tratterebbe di un fucile calibro 12 rinvenuto nel Catanese Parole ...

Omicidio Scopelliti - 27 anni dopo trovata l'arma che uccise il giudice - : La notizia è stata data dal capo della Dda di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, in occasione del 27esimo anniversario dell'Omicidio del giudice della Cassazione. Si tratterebbe di un fucile ...

Omicidio Scopelliti : dopo 27 anni trovata l'arma del delitto nel Catanese : E' stata rinvenuta nel Catanese l'arma con cui il 9 agosto del 1991, nei pressi di Campo Calabro , Rc, , fu ucciso il giudice Antonino Scopelliti, assassinato in un agguato mafioso mentre viaggiava ...

“La casa degli orrori”. Trent’anni dopo un altro Omicidio : è giallo. Ci uccisero un bambino di 17 mesi : Prendete un film giallo a caso e aggiungeteci il doppio dell’intensità. Ecco cosa è successo in questa storia che vi stiamo per raccontare: aveva assassinato un bambino proprio in quella stessa casa, a distanza di 30 anni è stato ucciso a sua volta nello stesso luogo del primo delitto. David Gaut è stato trovato morto all’interno del suo appartamento nel villaggio gallese di New Tredegar sabato scorso. Al momento la polizia ...