Oettinger | Italia non paga a Ue 20mld

L’ira di Oettinger sull’Italia : basta con la commedia sui contributi all’Ue : La risposta del Commissario Ue al Bilancio alle minacce del governo di tagliare i fondi: «Roma non versa affatto 20 miliardi l’anno, ma 15: che al netto diventano 3»

Il tedesco Oettinger minaccia : "Sanzioni se l'Italia non paga" : Günther Oettinger, commissario dell'Unione europea al Bilancio, non è mai stato tenero con l'Italia. Anzi. Era stato lui che, all'indomani delle elezioni nel nostro Paese, aveva detto: i "mercati insegneranno agli italiani come votare". Una minaccia nemmeno troppo velata. Ora torna alla carica e, su Twitter, scrive: "Se l'Italia rifiutasse di pagare i suoi contributi al budget Ue, sarebbe la prima volta nella storia dell'Ue. Questo avrebbe come ...

