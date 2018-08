Oettinger | Italia non paga a Bruxelles 20 miliardi

Ue - Oettinger : 20mld dall'Italia? Farsa : 15.40 "Dovremmo correggere le cifre. Non sono 20 miliardi di euro l'anno. L'Italia paga 14, 15, 16 miliardi di euro all' anno. Se si tiene conto di ciò che riceve dal bilancio dell'Ue, resta un contributo netto di 3 miliardi di euro all'anno ". Lo ha detto il commissario al bilancio dell'Ue Gunther Oettinger, intervistato da Politico.eu, replicando alle affermazioni del governo italiano sul contributo annuo all'Ue. "Venti miliardi di euro sono ...

Oettinger : 'Dall'Italia 3 miliardi all'Ue. Una caricatura dire che ne paga venti' : ... aggiunge, vanno ai 'programmi di coesione, ricerche e infrastrutture, per esempio al tunnel di base del Brennero' in quanto gli stati membri 'sono in ultimo i beneficiari della politica di bilancio ...

Oettinger - Italia non paga a Ue 20mld : ... aggiunge, vanno ai "programmi di coesione, ricerche e infrastrutture, per esempio al tunnel di base del Brennero" in quanto gli stati membri "sono in ultimo i beneficiari della politica di bilancio ...

Oettinger : se Italia non paga - sanzioni : 21.24 "Se l'Italia si rifiutasse di pagare i suoi contribuiti all'Eubudget, sarebbe la prima volta nella storia dell'Ue. Questo comporterebbe interessi per ritardi nei pagamenti e una violazione delle obbligazioni dei trattati che condurrebbe a possibili ulteriori pesanti sanzioni". Lo scrive su Twitter il commissario europeo al bilancio, Gunther Oettinger, a proposito di alcune dichiarazioni di esponenti del governo Italiano.

Migranti : Oettinger - interessi e sanzioni se l'Italia non paga : "Se l'Italia si rifiuta di pagare il suo contributo al bilancio europeo, sarebbe la prima volta nella storia dell'Ue. Questo comporterebbe interessi per i ritardi nei pagamenti, e una violazione degli obblighi del Trattato che porterebbe a possibili ulteriori forti sanzioni": lo ha scritto su twitter il commissario europeo al bilancio, Guenther Oettinger, aggiungendo l'hashtag ...